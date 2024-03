Neues Xiaomi-Handy ist ein Preis-Leistungs-Kracher

Xiaomi hat mit dem Civi 4 Pro ein wirklich spannendes Oberklasse-Handy zum attraktiven Preis vorgestellt. Es kann nicht nur mit einem schicken Design punkten, sondern hat auch einen brandneuen Chip an Bord. Einen Haken gibt es bei dem neuen Handy aber.

Xiaomi Civi 4 Pro in China vorgestellt

Die Civi-Smartphones von Xiaomi waren optisch schon immer eine echte Ansage. Sie sind besonders schön gestaltet und technisch in der Mittelklasse angesiedelt. Mit dem Civi 4 Pro legt das chinesische Unternehmen etwas nach. Denn dort kommt mit dem Snapdragon 8s Gen 3 der neue Oberklasse-Chip zum Einsatz, der in Kombination mit bis zu 16 GB RAM und 512 GB internem Speicher ordentlich Eindruck macht. Xiaomi lässt sich beim Speicher nicht lumpen, denn es wird auf den schnelle UFS-4.0-Ausführung gesetzt, die aktuell in viel teureren High-End-Geräten verbaut wird. An Leistung dürfte es dem Handy also nicht fehlen.

Xiaomi bietet das Civi 4 Pro in verschiedenen Farben an. (Bildquelle: Xiaomi)

Xiaomi hat zudem nicht am Display gespart. Es kommt ein 6,55-Zoll-OLED-Panel mit 2.750 x 1.236 Pixeln zum Einsatz. Also mehr als bei Full HD+. Zudem soll der Bildschirm bis zu 3.000 Nits hell sein. Damit würde sich das Handy in jeder Situation gut ablesen lassen. Als Hauptkamera kommt ein 50-MP-Light-Fusion-800-Sensor zum Einsatz, der in Kooperation mit Leica optimiert wurde. Dazu gibt es ein 12-MP-Ultraweitwinkel und 50-MP-Teleobjektiv.

Der Akku bei den Civi-Smartphones war schon immer etwas kleiner als bei der Konkurrenz, damit das Handy besonders schlank ausfällt. In dem Fall kommt das Civi 4 Pro auf anständige 4.700 mAh und eine Ladegeschwindigkeit von 67 Watt. Vorinstalliert ist HyperOS auf Basis von Android und es sollen auch einige KI-Funktionen enthalten sein. Für die Preisklasse ist das Handy eine wirklich runde Sache.

Im Video wird das Design des Xiaomi Civi 4 Pro gezeigt:

Xiaomi Civi 4 Pro: Preis und Verfügbarkeit

Das Xiaomi Civi 4 Pro kommt zu einem Preis von ab 2.999 Yuan in China auf den Markt. Umgerechnet sind das nur etwa 380 Euro. Von dem Smartphone wird es auch eine limitierte Edition mit besonderem Design geben. Optik spielt bei diesem Modell eine große Rolle und die will Xiaomi breit bedienen. Nach Europa und Deutschland kommen die Civi-Smartphones leider nicht. Der Vorgänger war die Grundlage für das Xiaomi 13 Lite. Vielleicht kommt das Handy also in abgewandelter Form doch noch zu uns. Wir würden es uns wünschen.

