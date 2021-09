Der Release von New World wurde von Amazon Games auf den 28. September verschoben und so ist Platz für eine weitere Beta. Die neue Testphase steht dieses Mal allen Spielern kostenlos offen.

New World Facts

Die Server bei der Closed Beta von New World waren nicht nur ziemlich überfüllt, sondern kämpften auch mit diversen Stabilitätsproblemen. Damit alle interessierten Spieler und Spielerinnen das MMO ausgiebig testen können, plant Amazon eine Open Beta. Diese wird kostenlos sein und dieselben Inhalte wie die Closed Beta zugänglich machen.

Die Beta wurde bei der Eröffnung der gamescom 2021 mit einem neuen Trailer angekündigt:

Neue Beta für New World

Für die Open Beta gibt es dieses Mal keine Zugangsvoraussetzung, eine Vorbestellung wie bei der Closed Beta ist also nicht erforderlich. Ihr müsst einfach nur das Spiel über Steam herunterladen, ein Beta-Key ist nicht erforderlich. Es wird Server für die Regionen Europa, Nordamerika, Südamerika und Australien geben.

Zeitplan der Beta:

8. September, 16:00 Uhr: Ihr könnt via Steam die Beta-Teilnahme anfordern

Ihr könnt via Steam die Beta-Teilnahme anfordern 9. September, 16:00 Uhr: Start der Open Beta

Start der Open Beta 13. September, 08:59 Uhr: Ende der Open Beta

Euer Spielfortschritt wird nicht mit in das fertige Spiel übernommen, ihr startet also zum Release von vorne. Spieler und Spielerinnen der Closed Beta werden die Inhalte bereits kennen. Amazon teilt jedoch mit, dass es noch einige geschlossene technische Tests geben wird, für die werdet ihr aber expliziet eingeladen und auch nur, wenn ich schon an der geschlossenen Alpha teilgenommen habt. (Quelle: Amazon Games)

Lohnt sich die Beta?

Falls ihr euch New World gerne mal anschauen wollt, aber das Spiel nicht für die Closed Beta vorbestellen wolltet, ist das eure Chance, einfach mal kostenlos reinzuschnuppern. Für Spieler und Spielerinnen der Closed Beta wird es wie gesagt keine neuen Inhalte geben, vielleicht steht euch aber der Sinn danach eine neue Waffe auszuprobieren oder ein Gebiet zu erkunden, in dem ihr noch nicht wart.

New World soll am 28. September 2021 für PC (Steam) erscheinen.