Mit dem Abschluss der heutigen Wartungsarbeiten erwartet euch in New World das Update 1.0.4 und damit auch die Rückkehr der Servertransfers. Außerdem wird das PvP-Feature „Außenpostensturm“ bald wieder verfügbar sein.

Nachdem es kurz nach der ersten Aktivierung der Servertransfers für New World zu Problemen mit dem Feature gekommen war, musste es wieder abgeschaltet werden. Mit Update 1.0.4 wird dieses Problem behoben. Für PvP-Fans steht „Außenpostensturm“ bald wieder bereit, außerdem wurden einige Exploits und andere Fehler behoben.

New World: Servertransfer bald wieder möglich

Falls ihr euren kostenlosen Servertransfer vor der Abschaltung noch nicht einsetzen konntet, steht euch dieser schon bald wieder zur Verfügung. Aktuell beobachtet Entwickler Amazon Games das Feature noch in der Serverregion US West. Sollten dort keine großen Probleme auftauchen, plant Amazon Games den Serverwechsel ab heute um 23:00 Uhr wieder in allen Regionen zu aktivieren.

Was beim Servertransfer schiefging und was ihr beim Wechsel beachten müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel:

„Außenpostensturm“ kehrt zurück und weitere wichtige Änderungen

Der PvP-Modus „Außenpostensturm“ wird mit Update 1.0.4 reaktiviert. Wie beim Servertransfer wird der Modus erst in einer Region wieder freigegeben und dann beobachtet. Wenn Amazon Games zufrieden ist, folgen die anderen Regionen nach einem bestimmten Zeitplan. In Europa soll „Außenpostensturm“ am 29. Oktober um 04:00 Uhr nachts wieder aktiviert werden. Falls die Server dafür neugestartet werden müssen, erfahrt ihr es im Spiel oder im New-World-Forum.

Weitere Änderungen:

Das Fraktionsmarkenlimit wird für jeden Rang um 50 Prozent erhöht

wird für jeden Rang um 50 Prozent erhöht Immerfall ist kein Startgebiet mehr für neue Spieler und Spielerinnen

ist kein Startgebiet mehr für neue Spieler und Spielerinnen Exploits, die zur Unverwundbarkeit führten, insbesondere in Kriegen bei der Eroberung von Versammlungsorten, wurden vorläufig behoben

führten, insbesondere in Kriegen bei der Eroberung von Versammlungsorten, wurden vorläufig behoben Buff für die Waffe „Lebensstab“

Bug, der bei der Fähigkeit „Eissäule“ für eine unendliche Abklingzeit sorgte, wurde behoben

Des Weiteren wurden viele kleine Fehler behoben, die genauen Details könnt ihr in den Patch-Notes nachlesen. (Quelle: Amazon Games)

Die Unterbrechung der Servertransfers kam bei der Community nicht gut an. Viele Gruppen und Kompanien waren bereits in Teilen auf einen neuen Server umgezogen, wodurch sie eine Zeit lang getrennt voneinander spielen mussten. Sollte es keine Probleme mehr geben, haben nun in wenigen Tagen alle ihr neues Zuhause erreicht.