Aktuell wird alles teurer. Das trifft nicht nur auf Lebenshaltungskosten zu, sondern auch auf Technik. Google wird in Kürze mit dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro neue Top-Handys vorstellen. Die Preise dafür wurden jetzt schon geleakt. Auch diese Modelle sollen etwas teurer werden.

Preise für Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro durchgesickert

Am 6. Oktober 2022 wird Google neue Hardware vorstellen. Ein Geheimnis sind das Pixel 7, Pixel 7 Pro und die Google Watch nicht mehr. Das Unternehmen hat die Geräte vorab bereits gezeigt, nur die Details zu den technischen Daten und Preisen nicht enthüllt. Letzteres hat jetzt wohl ein Händler in Großbritannien übernommen (Quelle: reddit). Daraus lässt sich ableiten, was die neue Google-Hardware in Deutschland kosten dürfte:

Google Pixel 7 Pro: 128 GB für 881 Pfund Sterling (umgerechnet etwa 1.007 Euro) 256 GB für 984 Pfund Sterling (umgerechnet etwa 1.125 Euro)

Google Pixel 7: 128 GB für 625 Pfund Sterling (umgerechnet etwa 714 Euro) 256 GB für 728 Pfund Sterling (umgerechnet etwa 832 Euro)

Google Pixel Watch: WiFi-Version für 282 Pfund Sterling (umgerechnet etwa 322 Euro)



Wir können also davon ausgehen, dass das Pixel 7 und Pixel 7 Pro je nach Version um die 50 bis 100 Euro teurer werden. Der wichtigste Grund dafür dürfte die Inflation sein und der schwache Euro. In den USA dürften sich die Preise vermutlich kaum ändern, wir müssen in Europa sicher nur mehr zahlen. So war es auch bei den neuen iPhone-14-Modellen von Apple.

Der Preis der Pixel Watch dürfte bei etwa 300 bis 350 Euro liegen. Da wir noch nicht genau wissen, was die Uhr kann, lässt sich schwer abschätzen, ob der Preis zu hoch angesetzt ist. Hier müssen wir einfach die Vorstellung abwarten. Mit der Galaxy Watch 5 (Test) ist die Konkurrenz aber sehr stark.

Die Pixel-Smartphones besitzen einzigartige Funktionen:

Riskiert Google den Erfolg der Pixel-Handys?

Die Pixel-6-Smartphones waren so erfolgreich, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zur Konkurrenz ziemlich gut war. Mit den höheren Preisen könnte das Interesse besonders in der aktuellen Situation, in der jeder sparen muss, deutlich sinken. Besonders dann, wenn die Smartphones der Konkurrenz mittlerweile viel günstiger angeboten werden. Bestes Beispiel dafür sind die Galaxy-S22-Smartphones von Samsung. Es wird also darauf ankommen, was die neuen Pixel-7-Handys können. Am 6. Oktober 2022 werden wir alle Details erfahren.