Kein einziger top-aktueller AAA-Titel ist gerade auf den vorderen Plätzen der Steam-Charts zu finden. Den Thron verteidigt stattdessen Valves Shooter-Dauerbrenner CS:GO, der inzwischen beinahe 11 Jahre auf dem Buckel hat. Und auch der Drittplatzierte ist etwas in die Jahre gekommen. Trotzdem scheint Stellaris nach all der Zeit noch massig Steam-Spieler in seinen Bann zu ziehen und zum Kauf zu verführen – zumindest legt das der Erfolg des neuen DLCs nahe.

Stellaris schnappt sich Bronzemedaille auf Steam

Die Steam-Charts sind immer wieder für eine Überraschung gut. Auf den dritten Platz hat sich urplötzlich dein DLC des Sci-Fi-Strategiespiel Stellaris vorgekämpft (Quelle: Steam). Im 4X-Hit baut ihr langsam eure eigene Zivilisation im Weltraum auf und müsst dabei nicht nur an die Expansion eures Imperiums denken, sondern euch auch auf diplomatischer Ebene beweisen. Denn wer die anderen Völker im All zu stark verärgert, muss mit Repressalien und militärischen Auseinandersetzungen rechnen. Zusätzlich bieten die verschiedenen Völker unterschiedliche Vor- und Nachteile, die ihr stets berücksichtigen müsst.

Erste Szenen aus Stellaris gibt es im Launch-Trailer zu sehen:

Stellaris: Launch-Trailer zum Weltraumgiganten

Gut zu wissen: Bis zum 18. Mai 2023 ist das Hauptspiel von Stellaris 75 Prozent reduziert. Statt 39,99 Euro zahlt ihr also nur noch 9,99 Euro:

Stellaris kann euch vor allem am Anfang überfordern. Wir verraten euch einige Tipps und Tricks, die euch den Einstieg erleichtern:

Das steckt im neuen Stellaris-DLC

14,99 Euro müssen Stellaris-Fans auf Steam für den neuen DLC mit dem Namen Galactic Paragons berappen. Für pure Begeisterung scheint der trotz seiner Platzierung in der Bestseller-Liste aber nicht zu sorgen. Aktuell fallen die Bewertungen auf Steam lediglich ausgeglichen aus. Nur 62 Prozent der Käufer empfehlen die Erweiterung weiter.

Doch was steckt eigentlich im neuen DLC? Dieser konzentriert sich vor allem auf die Ratsmechanik und das weitere Aufleveln und Personalisieren eurer Anführer:

Erweiterung der Ratsmechanik (inklusive der Einführung neuer Ratsrollen und -ämter)

Einzigartige Anführer mit eigenen Geschichten und Mechaniken, die euch spezielle Vorteile bieten

Neue Traditionsbäume, Staatselemente, Veteranenklassen, Anführereigenschaften, Schiffe, Grafiken und Story-Stränge

Die kompletten Patch-Notes findet ihr direkt auf Steam.