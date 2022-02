Nicht nur Abonnenten des Xbox Game Pass dürfen sich jeden Monat über neue Spiele freuen. Auch PS-Now-Mitglieder bekommen in regelmäßigen Abständen Zugriff auf neue Games. Diesen Monat hat es ein Spiel ins Abo geschafft, das Ende des letzten Jahres mit zahlreichen Negativschlagzeilen aufgefallen ist: das GTA-Remake.

GTA: Vice City – Remake landet im PS-Now-Abo

Während der Xbox Game Pass immer weiter an Beliebtheit gewinnt, scheint Sony mit seiner hauseigenen Alternative namens PS Now nicht so richtig in die Puschen zu kommen – und das, obwohl sich die beiden Dienste stark ähneln. Beide Angebote bieten ihren Abonnenten Zugriff auf eine Spielebibliothek, die einmal im Monat aktualisiert wird. Alte Spiele verschwinden aus dem Abo, andere kommen dazu.

Im Februar können sich PS-Now-Abonnenten über 4 neue Spiele freuen:

Little Big Workshop

Through the Darkest of Time

Death Squared

GTA: Vice City – The Definitive Edition

Vor allem beim letzten Spiel dürften einige Spieler große Augen machen. Denn nicht nur erschien die komplette GTA-Remake-Trilogy erst im November 2021, sie sorgte vor allem kurz nach dem Start für unglaublich viel Kritik. Die überarbeitete Version der GTA-Klassiker litt unter allerlei fiesen Bugs – und dank ausgelaufener Musiklizenzen müssen die Spieler zduem auf einige Songs aus den alten Spielen verzichten (Quelle: spieletipps).

Die Neuauflage der GTA-Spiele bietet vor allem grafische Verbesserungen – gut zu sehen im offiziellen Trailer:

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (offizieller Trailer)

GTA-Auflage ist das schlechteste Spiel der letzten Monate

Mit dem Release des GTA-Remakes hat sich Publisher Take-Two keinen Gefallen getan – auch wenn Konzern-Chef Strauss Zelnick das anders sieht. Das zeigt sich vor allem an den katastrophalen Bewertungen der User auf Metacritic. Der User-Score der PC-Version liegt aktuell bei 0,6 von 10 möglichen Punkten – ein kolossaler Reinfall (Quelle: Metacritic).

Die Neuauflage der GTA-Trilogy führt die Flop 10 an. Doch auch die anderen 9 Spiele in der Liste konnten sich Ende 2021 nicht gerade mit Ruhm bekleckern:

Mit Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition landet diesen Monat ein echtes Skandalspiel des letzten Jahres in der Spielebibliothek von PS Now. Viele Fehler wurden inzwischen zwar von den Entwicklern ausgebügelt, bei der Community hat das Spiel jedoch dennoch keinen guten Stand.