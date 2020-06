Die PlayStation 5 hat ein sehr futuristisches Design und scheint eine sehr große Konsole zu werden. Woran das liegt, erklärt Sony selbst.

Matt MacLaurin ist Vice President of User Experience Design bei PlayStation, also ein guter Ansprechpartner, wenn es um die Hardware der neuen Konsole geht.

Nach der Enthüllung der PS5 ging er auf seiner LinkedIn-Seite auf Fragen und Kommentare von Fans ein, unter anderem auf die, warum die Konsole so groß ist.

Die PS5 ist ein „kleiner Supercomputer“

Nach der Enthüllung der PlayStation 5 scheiden sich die Geister. Die einen finden das Design wunderschön, andere sind skeptisch und verarbeiten die Konsole in verschiedenen Memes. Wiederum andere fragen sich, warum die Konsole „größer und sperriger“ sein muss. Das beantwortete MacLaurin mit einem Stichwort: „Thermik“.

„Diese Generation ist ein kleiner Supercomputer. Der 7 nm-Prozess liefert eine erstaunliche Wärmeleistung für die Power hinter der Konsole. Die Leistung ist sehr extrem“, so der Vice President.

MacLaurins Bemerkungen über den „7 nm-Prozess“ beziehen sich auf die immer kleiner werdende Halbleitertechnologie, die es Technologieunternehmen ermöglicht, leistungsfähigere Komponenten auf gleichem Raum unterzubringen. Die andere Hälfte der Gleichung besteht darin, dafür zu sorgen, dass diese neuen Komponenten nicht überhitzen. Jeder der eine PS4 hat, die schon einmal wie ein Flugzeug klang, weiß, dass die Belüftung der aktuellen Generation ein großes Problem von Sony war.

Was sagt ihr? Könnt ihr mit der Größe leben, wenn sie dafür leiser ist und nicht so überhitzt? Oder würdet ihr euch trotzdem ein kleineres und kompakteres Design wünschen? Stichwort Design. Künstler BossLogic hat kürzlich eigene Designs zur PlayStation 5 veröffentlicht. Vertreten sind unter anderem beeindruckende Editionen mit Spider-Man und Pikachu.

