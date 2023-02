Samsung ist immer wieder auf der Suche nach spannenden Ideen für neue Produkte. Jetzt wurde bekannt, dass Samsung eine einzigartige Smartwatch entwickelt, die eine wirklich futuristische Funktionen besitzt. Damit seid ihr nicht mehr auf das Display der Uhr angewiesen.

Samsung entwickelt Smartwatch mit Projektor

Samsung hat mit der Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro (Test) zwei starke Android-Smartwatches vorgestellt, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Besonders jetzt, da die Preise langsam spürbar fallen, lohnt sich ein Kauf. Doch Samsung hat eine viel verrücktere Smartwatch in Entwicklung. Laut eines nun aufgetauchten Patents arbeitet das Unternehmen an einer Uhr, die mit einem Projektor ausgestattet ist. Ihr habt dann nicht mehr nur das kleine Display zum Ablesen von Inhalten, sondern eine größere Projektion auf eurem Handrücken:

Samsung setzt dabei auf eine raffinierte Technologie, die sich immer wieder an die Gegebenheiten der Hand anpasst und so eine optimale Darstellung des Inhalts gewährleistet. Selbst wenn sich die Hand leicht bewegt, soll der Inhalt automatisch angepasst und scharf dargestellt werden. Angezeigt werden kann dort laut ersten Erkenntnissen alles, was auch das Display der Smartwatch anzeigt. Samsung könnte damit aber auch Multitasking ermöglichen, indem beispielsweise ein Video von YouTube projiziert wird und die Steuerung über das eigentliche Smartwatch-Display stattfindet.

Das können die aktuellen Galaxy-Watch-5-Modelle von Samsung:

Samsung könnte vielen Menschen helfen

So eine Smartwatch mit Projektor wirkt im ersten Moment wie eine verrückte Idee, die eh keiner braucht. Tatsächlich könnte Samsung eine komplett neue Käuferschicht für sich gewinnen, nämlich Menschen, die nicht mehr gut sehen können. Durch eine Vergrößerung des Inhalts auf dem Handrücken könnten diese die Uhr besser ablesen. Ich kenne das von meinen Eltern. Dort musste ich spezielle Watchfaces einstellen, damit sie die Uhrzeit anständig ablesen können. Für den Rest ist eine Brille nötig. Ich bin also sehr gespannt, ob diese Smartwatch wirklich umgesetzt wird. Bisher ist es nur eine Patentanmeldung.

