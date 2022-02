Samsung hat endlich die neuen Galaxy-S22-Smartphones vorgestellt. Jetzt sind alle Preise bekannt, sodass die Expertinnen und Experten vom Preisvergleichsportal Idealo eine Analyse durchgeführt haben, wie schnell die Preise sinken werden. Man wird nicht lange warten müssen.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S22, Plus und Ultra: Preise sinken relativ schnell

Samsung-Smartphones sind nicht gerade dafür bekannt, relativ preisstabil zu sein. Selbst in der Chip-Krise bekommt man neue Smartphones schon nach kurzer Zeit viel günstiger. Man muss sich nur eine gewisse Zeit gedulden. Idealo hat den voraussichtlichen Preisverfall bei den neuen Galaxy-S22-Smartphones berechnet. Hier dürfte der Preis auch relativ schnell fallen, wie man gut anhand der Grafik sehen kann:

Schon einen Monat nach dem Marktstart sollen das Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra spürbar günstiger werden. Besonders das Ultra-Modell, das zum Preis von ab 1.249 Euro verkauft werden soll, wird in den ersten Wochen einen starken Preisverfall erleben. Idealo geht hier von 18 Prozent aus, sodass man dann nur noch knapp über 1.000 Euro bezahlen muss. Danach schwächt sich der Preisverfall etwas ab. Oben im Video könnt ihr euch den ersten Eindruck vom Galaxy S22 Ultra von uns anschauen.

Beim Samsung Galaxy S22 Plus, das für ab 1.049 Euro verkauft werden soll, lohnt sich eine etwas längere Wartezeit. Hier soll der Preis innerhalb von drei Monaten um ganze 25 Prozent fallen, sodass man schnell spürbar unter 800 Euro landet. Beim normalen Galaxy S22 für ab 849 Euro findet zwar auch ein Preisverfall statt, der ist aber nicht so extrem wie bei den teureren Modellen. Hier sinkt der Preis eher langsam. Optimalerweise sollte man aber auch mindestens drei Monate warten, damit man den ersten großen Preisabschlag mitnimmt. Nachfolgend könnt ihr euch unseren ersten Eindruck von diesen beiden Smartphones anschauen:

Samsung Galaxy S22 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Samsung mit Aktion für Vorbesteller

Wer nicht auf den Preisverfall des Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra warten will, kann natürlich trotzdem zuschlagen. Für Vorbesteller hat Samsung auch eine kleine Aktion gestartet. Ihr bekommt für euer altes Handy etwas mehr Geld, wenn ihr dieses an Samsung verkauft. Zudem gibt es die Galaxy Buds Pro kostenlos. Die haben aktuell einen Wert von etwa 100 Euro (bei Samsung anschauen).

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).