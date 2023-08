Samsung hat überraschend riesige Software-Updates mit neuen Funktionen für ältere Smartphones, Tablets und Smartwatches angekündigt, die noch vor dem Upgrade auf Android 14 und One UI 6.0 verteilt werden. Damit werden ältere Geräte auf den Stand der neuen Generationen gebracht, was die Software angeht.

Samsung Electronics Facts

Samsung macht ältere Galaxy-Geräte besser

Obwohl das Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5, Galaxy Tab S9 und die Galaxy Watch 6 erst einige Tage mit der neuen Software One UI 5.1.1 und One UI 5 Watch auf dem Markt sind, lässt Samsung absolut keine Zeit verstreichen und aktualisiert ältere Modelle mit genau dieser Software. Noch im August wird One UI 5.1.1 für folgende Modelle veröffentlicht:

Galaxy Z Flip, Z Flip 3, Z Flip 4

Galaxy Z Fold, Z Fold 2, Z Fold 3, Z Fold 4

Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus, Tab S8 Ultra, Tab S7, Tab S7 Plus, Tab S7 FE, Tab S6 Lite, Tab A8, Tab A7 Lite, Tab Active 3, Tab Active 4 Pro

Die älteren Falt-Handys werden mit neuen Software-Features ausgestattet. Darunter sind Verbesserungen für das Flex Mode Panel, die Multi-Window-Funktion und allgemein das Multitasking. Ihr könnt nach dem Update auf One UI 5.1.1 mehr gleichzeitig auf dem großen Bildschirm machen. Das gilt sowohl für die Galaxy-Z-Fold-Modelle als auch die Galaxy-Tab-Tablets, die oben erwähnt werden.

Samsung macht das Multitasking auf ältere Falt-Handys besser. (Bildquelle: Samsung)

Gleichzeitig hat Samsung die Bedienung optimiert, sodass ihr noch intuitiver auf die Multitasking-Funktionen zugreifen und diese nutzen könnt. Sogar das beidhändige kopieren von Inhalten von einer in die andere App wird damit möglich. Ihr könnt also beispielsweise mehrere Bilder auswählen, diese mit einer Hand ausgewählt halten und dann gleichzeitig eine App öffnen, in diese ihr die Bilder kopieren wollt. Damit wird ein komplett neues Multitasking-Erlebnis geschaffen.

Im Video zeigen wir euch die Software auf den neuen Falt-Handys:

Samsung Galaxy Z Flip 5 & Fold 5 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

One UI 5 Watch für ältere Smartwatches

Die neue Software von der Galaxy Watch 6 bringt Samsung ebenfalls auf alle Ausführungen der Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 5. Dazu gehören die neuen Wellness-Funktionen, eine bessere Schlafanalyse, neue Watchfaces und Benachrichtigungen bei Herzrhythmusstörungen. Außerdem wird die Zusammenarbeit zwischen Smartwatch und Smartphone verbessert. So könnt ihr jetzt auch mit den älteren Smartwatches die Kamera des Handys direkt vom Handgelenk steuern.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.