Schlappe für Samsung: Galaxy S23 Ultra fällt aus den Top 10

Das Galaxy S23 Ultra ist der ganze Smartphone-Stolz von Samsung. Umso schmerzhafter dürfte der Fall aus den Top 10 der beliebtesten Smartphones sein, die das S23 Ultra jetzt verkraften muss. Für den Elektronik-Riesen gibt es aber gleich zwei Gründe zur Hoffnung.

Samsung ist zwar der unbestrittene Smartphone-König, die beliebtesten Einzelgeräte kommen aber aus dem Hause Samsung. Auch das dritte Quartal 2023 ändert an der iPhone-Dominanz nichts.

Samsung Galaxy S23 Ultra fliegt aus den Top 10 der beliebtesten Smartphones

Die Top 10 der beliebtesten Smartphones im dritten Quartal 2023. (Bildquelle: Counterpoint Research)

Die vorderen Ränge in den Top 10 der beliebtesten Smartphones gehen alle an Apple (Quelle: Counterpoint Research). Nummer 1 ist das iPhone 14. Erst an fünfter Stelle kommt ein Smartphone, das nicht in Cupertino entworfen und entwickelt wurde: das Galaxy A14 von Samsung. Danach folgen die 5G-Version desselben Modells sowie das Galaxy A54.

Mehr als die iPhone-Vorherrschaft dürfte Samsung aber der Rausfall der Galaxy S23 Ultra schmerzen. Das aktuelle Samsung-Flaggschiff ist in der Rangliste nicht mehr vertreten. Ein Quartal zuvor 2023 lag das Galaxy S23 Ultra noch auf dem 8 Platz und im ersten Quartal 2023 konnte sich das S-Pen-Smartphone sogar den 6. Platz sichern. Seitdem ging es für das Galaxy S23 Ultra nur noch in eine Richtung: bergab.

Bemerkenswert: Einziges Smartphone in der Top 10, das nicht von Apple und Samsung kommt, ist das Redmi 12C von Xiaomi.

So gut ist die Kamera im Galaxy S23 Ultra:

Launch der Galaxy-S24-Serie wenige Wochen entfernt

Für Samsung gibt es aber zwei Silberstreifen am Horizont: Einerseits könnte ein gutes Weihnachtsgeschäft mit starken Rabatten das Galaxy S23 Ultra noch einmal in die Top 10 hieven. Andererseits steht bereits im Januar 2024 wohl die Präsentation der S24-Serie an – gut möglich, dass viele Samsung-Fans bereits jetzt auf das Galaxy S24 Ultra warten und deshalb den Vorgänger links liegen lassen. Das Galaxy S24 Ultra soll unter anderem einen Titanrahmen erhalten.