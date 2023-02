Sony baut mit die besten Kamera-Sensoren auf der Welt. Die kommen in den besten iPhones zum Einsatz und erreichen dort eine unglaublich gute Bildqualität. Das aktuelle Premium-Smartphone von Sony kann das Potenzial aber nicht ausschöpfen. Es scheitert an viel günstigeren Handys.

Sony Facts

Sony Xperia 1 IV: Kamera überzeugt nicht

Eigentlich könnte man erwarten, dass ein Hardware-Hersteller seine Produkte am besten kennt und somit das Maximum bei der Software herausholen kann. Das klappt beispielsweise bei Apple. Sony hingegen hat es wieder nicht hinbekommen, die mit den besten Kamera-Sensoren gemachten Bilder so zu berechnen, dass diese mit der Smartphone-Konkurrenz mithalten können. Bei DxOMark ist das für 1.399 Euro eingeführte Xperia 1 IV mit 118 Punkten nur auf dem 51. Platz gelandet.

Sony hat es mit dem Xperia 1 IV nur auf die hinteren Plätze geschafft. (Bildquelle: DxOMark, Screenshot: GIGA

Damit scheitert das Top-Smartphone nicht nur am günstigeren Xperia 5 IV, sondern auch an dem mittlerweile nur noch knapp über 300 Euro teuren Google Pixel 6a (bei Amazon anschauen). Die Bildqualität der Kamera entspricht einem mehrere Jahre alten iPhone 12, obwohl Sony laut eigenen Angaben viel Entwicklungszeit in die Kamera des Xperia 1 IV gesteckt hat.

Laut DxOMark eignet sich das Smartphone gut für Outdoor-Fotografie, wenn gute Lichtverhältnisse vorhanden sind. Die Kamera scheitert hingegen an Situationen mit schwachen Lichtverhältnissen und ist laut den Testern nicht zum Fotografieren in der Nacht geeignet. In keinem Bereich konnten die Kameras wirklich überzeugen. Sie sind trotz des hohen Preises für das Handy nur in der Mittelklasse angesiedelt.

Sony Xperia 1 IV: Alle Details zum neuen High-End-Smartphone

Sony Xperia 1 IV auch bei Akkulaufzeit enttäuschend

Nicht nur die Kamera des Sony Xperia 1 IV hat bei DxOMark trotz des hohen Preises relativ schlecht abgeschnitten, sondern auch die Akkulaufzeit. Dort hat es nur für den 91. von 96 Plätzen gereicht. Dass ein so teures Smartphone bei Grundlagenfunktionen so schlecht abschneidet, ist sehr enttäuschend. Bleibt nur zu hoffen, dass Sony irgendwann die Kurve bekommt.