Wer den jüngsten Superheldinnen-Film aus dem Hause DC in Deutschland sehen will, hatte bisher schlechte Karten, doch das soll sich ändern. Wonder Woman 1984 startet beim PayTV- und Streaming-Anbieter Sky. GIGA verrät, wer den Film zu sehen bekommt.

Sky holt „Wonder Woman 1984“ zum Streamen nach Deutschland

Zum Start von Wonder Woman 1984, dem lang ersehnten Nachfolger zum Überraschungserfolg von DC Comics, war die Erwartung groß: Geschlossenen Kinos während der Corona-Pandemie sorgten und sorgen auch weiterhin bei vielen Top-Filmen für eine Verschiebung nach der anderen. Da war die Ankündigung vom Filmstudio Warner Bros. ein echter Hammer: Wonder Woman 1984 sollte in den USA beim Streaming-Dienst HBO Max exklusiv veröffentlicht werden – ganz ohne klassische Kino-Premiere. Für deutsche Fans ging das Bangen weiter.

Nun hat das Warten ein Ende: Die Comic-Verfilmung wird in Deutschland bei Sky zu sehen sein, wie das Unternehmen jetzt preisgegeben hat. Und lange muss sich das Publikum nicht mehr gedulden. Die Deutschland-Premiere von Wonder Woman 1984 ist für den 18. Februar angesetzt. Dann wird der Film für PayTV-Kunden auf dem Kanal Sky Cinema laufen. Wer den Streaming-Dienst Sky Ticket nutzen will, kann Wonder Woman ebenfalls anschauen und dann ggfs. monatlich kündigen. Aus der Meldung von Sky geht hervor, dass Wonder Woman 1984 anscheinend trotzdem noch ins Kino kommen soll. Ein Termin ist wegen der anhaltenden Schließung und Lockdown-Maßnahmen allerdings nicht in Sicht. Den Trailer zu Wonder Woman 1984 seht ihr im Video:

Wonder Woman 1984: ein riskanter Deal

Für Cineasten und Comic-Fans ist der Deal mit Sky eine tolle Nachricht, er birgt zum jetzigen Zeitpunkt allerdings auch ein Risiko: Seit Wonder Woman 1984 in den USA am 25. Dezember 2020 angelaufen ist, sind einige Wochen vergangen, der Film wurde oft gesehen – und das Zuschauerecho ist bestenfalls mäßig. Kritiker von Metascore vergeben immerhin noch 60 von 100 Punkten. Beim Publikum fällt der Streifen allerdings mit 3,7 aus 10 möglichen Punkten krachend durch.

Ob das Interesse in Deutschland trotzdem hoch ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Anhand der Bewertungen wäre es durchaus möglich, dass sich der Deal finanziell nicht so entwickelt, wie Sky es sich erhofft.