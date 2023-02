Sony spielt auf dem Smartphone-Markt zwar keine große Rolle mehr, trotzdem möchte das japanische Unternehmen am Ball bleiben und bringt immer wieder neue Modelle raus. Dieses Mal ist ein kompaktes Handy durchgesickert, das zumindest bei der Leistung nicht zurückstecken muss.

Sony Xperia 5 V im Benchmark entdeckt

Sony hat sich beim Xperia 1 IV und Xperia 5 IV nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, weil dort noch die älteren Snapdragon-8-Gen-1-Prozessoren verbaut wurden und nicht die Plus-Modelle. Die ältere Generation wurde viel zu warm und so konnte die volle Leistung nicht genutzt werden. Das ist mit dem Snapdragon 8 Gen 2 aber Geschichte. Dieser neue High-End-Prozessor, der auch im Galaxy S23 oder Xiaomi 13 steckt, wurde im Xperia 5 V gesichtet. Sony verbaut im Vergleich zur Konkurrenz sogar bis zu 16 GB RAM. Mit 1.439 Punkten im Single-Core und 5.071 Punkten im Multi-Core-Test spielt das Handy ganz oben mit (Quelle: Weibo).

Es handelt sich dabei sicher noch um ein Vorseriengerät, welches nicht perfekt optimiert ist. Deswegen können sich die Ergebnisse am Ende noch etwas nach oben oder unten verändern. Samsung ist mit etwa 2.000 Punkten im Single-Core und 5.400 Punkten im Multi-Core-Test nämlich noch etwas leistungsstärker. Dort kommt aber auch eine Sonderedition des Snapdragon 8 Gen 2 zum Einsatz, der höher getaktet ist.

Viel wichtiger dürfte für Sony aber sein, dass der Snapdragon 8 Gen 2 im Xperia 5 V nicht mehr so warm wird und seine Leistung auch wirklich über lange Zeit voll entfalten kann. Zudem ist die Effizienz viel höher. Mit den kompakten Maßen könnte das Sony-Handy eine gute Alternative zum Samsung Galaxy S23 werden.

Zum Vergleich: Das leistet das aktuelle Sony Xperia 5 IV:

Sony muss Kameras verbessern

Auch wenn Sony mit die besten Kamerasensoren der Welt baut und beispielsweise an Apple für das iPhone liefert, kann das japanische Unternehmen die Möglichkeiten in eigenen Smartphones nicht ausreizen. Das Xperia 1 IV hat im Kamera-Test keinen guten Eindruck hinterlassen. Da muss Sony also noch deutlich besser werden.