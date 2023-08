Starfield setzt große Skyrim-Stärke fort, nur noch fetter – Fans flippen aus

Wer Bethesda-Rollenspiele kennt und sich vor allem in Skyrim wie Zuhause fühlt, weiß: Modding ist ein großes Thema in der Community. Jetzt plaudert Bethesda-Kopf Pete Hines weitere Details zu Starfield aus und sorgt mit einer Aussage für krassen Hype bei den Fans.

Im Vorfeld zu Starfields Release verrät Bethesda immer mehr Einzelheiten zu den Dingen, die RPG-Fans im Spiel erwarten. Das Sci-Fi-Epos wird nicht nur ziemlich gigantisch – auch wegen der Einführung eines New Game+ – sondern streicht auch ein Feature, das bei Fallout 4 für lange Gesichter gesorgt hat.

Starfield: Ihr könnt ganze Planeten gestalten!

Dass Starfield mit Modding-Support daher kommen würde, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Schließlich floriert Urgestein The Elder Scrolls 5: Skyrim auch heute noch, und das nicht zuletzt wegen seiner von Spielern erschaffenen Modifikationen. Hier haben wir übrigens unsere besten Mods für das Fantasy-RPG zusammengefasst:

Doch wie sehr ihr eurem Starfield-Erlebnis euren eigenen Stempel aufdrücken könnt, verrät Pete Hines jetzt in einem Gamescom-Interview:

Modder können also nicht nur eigene Geschichten und Questreihen erschaffen, sondern eben auch ganze Planeten designen. Das eröffnet ziemlich viele Möglichkeiten. Man stelle sich nur vor, wie ihr künftig über Tatooine in Starfield wandern könnt – die perfekte Star-Wars-Erfahrung.

Wie funktioniert es, Planeten zu erstellen?

Bethesda gibt euch ein umfangreiches Creation Kit an die Hand, mit dem ihr entweder manuell eigene Kreationen aus dem Boden stampfen könnt oder ihr greift zu einem etwas schnelleren Verfahren, indem ihr Planeten prozedural generiert.

Fans wollen Anime-Planeten, Planet der Affen und Thomas, die kleine Lokomotive

Unter dem Twitter-Post bejubeln die Fans die Möglichkeiten, eigene Planeten für Starfield designen zu können und malen sich alle möglichen Szenarien aus. Einige wetten, dass die Community nicht jugendfreie Anime-Planeten erschaffen wird und auch der Running-Gag von Thomas, die kleine Lokomotive erhält hier seine Erwähnung.

Inspirationen aus der Film-Welt liegen natürlich auch nicht fern. Ein kriegsgebeutelter Planet, wie in Planet der Affen wäre sicherlich ein Hit.

Ob diese Modding-Möglichkeiten auch für die Xbox Series gelten werden, bleibt abzuwarten. Da zum Beispiel aber auch Age of Empires 4 auf der Konsole eine Mod-Unterstützung genießt, wäre es für Starfield sicher auch machbar.

Auf welche bekannten Skyrim-Features ihr euch in Starfield freuen könnt, lest ihr hier:

