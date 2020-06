Besitzer von iPhone und Apple Watch erfreuen sich üblicherweise an der engen Zusammenarbeit. In einem Punkt hat Apple an diesem Informationsaustausch noch einen gewissen Nachholbedarf. Eine aktuell kostenlose App, will diese Lücke nun füllen.

Apple Watch: App zeigt Ladezustand des gekoppelten iPhone

Während Apple für das iPhone ein Akku-Widget im Angebot hat, welches neben dem Zustand des Smartphone-Akkus auch den Ladestatus von AirPods oder Apple Watch anzeigt, muss die Apple Watch bislang ohne ein derartiges Feature auskommen. Wer den Akkustand des verbundenen iPhones auf der Apple Watch ablesen will, ist jedoch auf Apps von Drittanbietern angewiesen.

Eine dieser Apps, die unter anderem genau dies in Form einer Komplikation auf dem Zifferblatt der Apple Watch ermöglicht, ist Juice Watch. Die App von John Ganotis kostet normalerweise rund 7 Euro, ist aber derzeit kostenlos im App Store zu haben.

Nach der Installation auf iPhone und Apple Watch sollte die Komplikation auf dem Zifferblatt aktiviert werden, da nur dies eine regelmäßige Kommunikation zwischen den beiden Geräten ermöglicht. Einige Sekunden nach der Einrichtung kann dann der Akkustand des iPhone auf der Apple Watch abgelesen werden. Auf Wunsch kann die Komplikation auch anzeigen, ob das iPhone aktuell geladen wird.

Diese Konfiguration und diverse andere Optionen stehen in der iPhone-App zur Auswahl. So besteht außerdem die Möglichkeit, dass die Komplikation den Status beider Akkus anzeigt. In der App kann auch der aktuelle Ladezustand der Apple Watch abgelesen werden.

Das Auslesen des iPhone-Akkus erlaubt watchOS ab Werk leider nicht



Juice Watch bietet hilfreiche Benachrichtigungen für den Ladevorgang

Juice Watch bietet neben der Anzeige der Akkuzustände aber auch einige hilfreiche Benachrichtigungen. So kann etwa eine Warnung auf Watch oder iPhone angezeigt werden, wenn sich einer der Akkus dem Ende nähert. Aber auch in die andere Richtung, also dann wenn, Smartphone oder Smartwatch fast vollständig geladen sind, kann auf Wunsch eine Benachrichtigung erfolgen. Dies ist zum Beispiel dann hilfreich, wenn man die Apple Watch möglichst schnell nach der Ladung wieder am Arm tragen will.

Die App ist wie oben erwähnt aktuell kostenlos im App Store erhältlich. Leider ist die App lediglich in englischer Sprache verfügbar. Juice Watch bietet eine optionale Premium-Version, die über einen In-App-Kauf freigeschaltet werden kann. Für 5,49 Euro kann dann das App-Symbol und der Benachrichtigungston geändert werden. Des Weiteren kann man dem Entwickler so eine freiwillige Spende überweisen.