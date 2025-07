iOS 26: Wann Apple wirklich alle iPhone-Nutzer ranlässt

Aktuell nur für Entwickler – aber bald dürft auch ihr.

Apple hatte es bereits grob für Juli angekündigt, nun wird es konkret: Am oder um den 23. Juli 2025 soll die öffentliche Beta von iOS 26 erscheinen. Das berichtet der stets gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman. Wer also nicht zu den Entwicklern gehört, kann nun schon in wenigen Tagen erstmals offiziell Hand an das neue iPhone-System legen (Quelle: Mark Gurman via X, ehemals Twitter).

iOS 26 für alle – Entwickler-Konto nicht mehr nötig

Neben iOS 26 werden laut Gurman auch öffentliche Testversionen von iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26, der HomePod-Software 26 und sogar eine neue AirPods-Firmware ausgerollt. Einzige Ausnahme: visionOS 26 – hier plant Apple laut eigener Website keine öffentliche Beta.

Das Beste: Jeder kann mitmachen. Über das Apple Beta Software Program dürfen sich alle Interessierten registrieren – kostenlos. Wer sich anmeldet, bekommt direkten Zugriff auf die öffentlichen Betaversionen und kann iOS 26 noch vor dem offiziellen Release im Herbst ausprobieren.

Anders als früher ist dafür kein kostenpflichtiger Entwickler-Account mehr nötig. Erwähnenswert: Auch für die Entwickler-Beta hat Apple vor einiger Zeit die Bezahlschranke von 99 US-Dollar im Jahr entfernt – ein kostenloses Developer-Konto reicht inzwischen aus. Trotzdem: Wer kein Risiko eingehen will, sollte besser auf die öffentliche Beta warten – die ist nämlich dann in der Regel bereits etwas stabiler.

Wichtiger Hinweis: Backup nicht vergessen!

Auch wenn die Versuchung groß ist – Beta bleibt Beta. Fehler, Abstürze oder seltsames Verhalten können jederzeit auftreten. Wer seine Daten liebt, sollte vor der Installation ein vollständiges Backup des iPhones anlegen. Und wer ganz sichergehen möchte, der lässt die Beta-Phase aus und wartet direkt auf die Veröffentlichung im September.

Zusammengefasst: Für viele iPhone-Nutzer beginnt mit der öffentlichen Beta von iOS 26 endlich die spannende Phase. Wer Lust auf Neues hat, kann ab dem 23. Juli 2025 loslegen – gratis, legal und ganz offiziell. Apple lässt endlich alle ran.