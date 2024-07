Steam-Aufstand reicht nicht: PlayStation setzt kontroverse PC-Taktik fort

PlayStation-Hersteller Sony macht sich jetzt auch auf dem PC und vor allem auf Steam breit. In immer mehr Spielen besteht der Publisher allerdings auf einen PSN-Account. Auch ein neuer Hero-Shooter bleibt von der kontroversen Taktik nicht verschont.

Neuer PlayStation-Shooter verlangt PSN-Account auf dem PC

Am 23. August will Sony den Hero-Shooter Concord auf PlayStation 5 und PC veröffentlichen. Schon jetzt steht allerdings fest, dass die bunte Ballerei zwingend ein PlayStation-Network-Konto erfordert. Auch die Produktseite auf Steam weißt daraufhin, dass ihr ohne PSN-Account nicht an den Multiplayer-Gefechten teilnehmen könnt (Concord auf Steam ansehen).

Gegenüber Eurogamer macht Entwickler Firewalk Studios klar, dass der Account-Zwang den Spielern helfen soll, zusammen zu spielen. Das PSN-Konto sei auf einem technischen Level für Crossplay und Crossprogression notwendig (Quelle: Eurogamer).

Schaut euch hier Gameplay zu Concord an:

Concord – Gameplay Trailer

PlayStation-Konto für PC-Spieler: Sony gibt nicht auf

Sony bringt immer mehr Spiele auf den PC, aber verlangt auch häufiger einen PSN-Account. Eine klare Linie scheint es allerdings nicht zu geben. Für Ghost of Tsushima ist das PlayStation-Konto nur für den Multiplayer-Modus Pflicht, während ihr im reinen Singleplayer-Game God of War: Ragnarök überhaupt nicht daran vorbeikommt. Den größten Skandal hat Sony allerdings mit Helldivers 2 ausgelöst. Dort wehrten sich Steam-Spieler so entschieden gegen den nachträglich angekündigten Account-Zwang, dass Sony sogar zurückruderte und eine Alternative versprach.

Auch der Verweis auf Crossplay und Crossprogression im Fall von Concord ist jetzt nicht völlig schlüssig. Immerhin gehört auch Destiny 2 zur PlayStation-Familie und verlangt keinen PSN-Account für beide Features. Stattdessen wird allerdings ein Bungie-Account benötigt.

Auch nach dem Helldivers-Fiasko hält Sony also weiterhin an der PSN-Taktik auf dem PC fest. Immerhin scheint der PlayStation-Hersteller immerhin teilweise aus seinen Fehlern gelernt zu haben und kündigt den Account-Zwang jetzt lange vor dem Release an.

