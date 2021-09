Mit dem letzten Steam Next Fest hat die Spieleplattform voll ins Schwarze getroffen. Im Oktober erwartet euch erneut eine riesige Auswahl an kommenden Spielen, die ihr wieder kostenlos anzocken könnt. Wann der Spaß für PC-Spieler losgeht und was euch alles erwarten wird, verraten wir euch jetzt.

Steam Facts

Steam Next Fest steht in den Startlöchern

Erst im Juni feierte das Steam Next Fest (auch Steam-Spielevorschau genannt) einen großen Erfolg und brachte euch über 700 kostenlose Demos zu kommenden Spiele-Hits näher. Schon im Oktober soll das nächste stattfinden. Vom 01. bis 07. Oktober könnt ihr wieder hunderte Spiele kostenfrei anzocken.

Das letzte Mal haben sich echte Perlen aus den Testversionen herauskristallisiert und auch das kommende Steam Next Fest wird bestimmt wieder die eine oder andere Überraschung bereithalten. In einem neuen Video lässt Valve erste Blicke auf kommende Titel erhaschen:

Was hat das Event noch zu bieten?

Der Grundgedanke der Aktion ist, dass etliche Demos zu kommenden Spielen auf einen Schlag auf Steam angeboten werden und vor allen Dingen auch kleinere Entwickler ins Scheinwerferlicht gerückt werden.

Neben der Möglichkeit hunderte kostenlose Spiele zu zocken, wird es natürlich auch verschiedene Entwickler-Livestreams geben, die ihr bequem von euren Bildschirmen zu Hause verfolgen könnt. Nutzt die Gelegenheit, um mit den Entwicklern über ihre kommenden Spiele zu quatschen und somit tiefere Einblicke zu bekommen.

Der genaue Zeitplan für das Event steht noch nicht fest, genauso wie die gesamte Aufstellung an Spielen. Bei der Fülle an Games wird aber definitiv für jeden etwas dabei sein. Wenn ihr das Event nicht verpassen wollt, könnt ihr euch auf Steam eine Erinnerung einrichten.

Vom 01. bis 07. Oktober könnt ihr euch in das nächste Steam Next Fest stürzen und über hunderte Demos von kommenden Spielen kostenlos ausprobieren. Zudem warten etliche spannende Entwickler-Livestreams auf euch.