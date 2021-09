Mittelalter-Spiele scheinen bei Steam im Trend zu liegen. Nachdem vor Kurzem ein Trankbrau-Simulator in den Charts war, findet sich dort mit Medieval Dynasty nun ein interessantes Mittelalter-RPG wieder, das viele Spieler in seinen Bann zieht.

Steam Facts

Medieval Dynasty: Umfangreicher Genre-Mix im Mittelalter

Nach einem Jahr im Early-Access-Programm auf Steam ist vor Kurzem Version 1.0 von Medieval Dynasty erschienen. Und kaum hat das Mittelalter-Spiel die frühe Entwicklungsphase hinter sich gelassen, findet es sich in den Steam-Topsellern wieder (Quelle: Steam).

Bilderstrecke starten (12 Bilder) 10 Free2Play-Spiele, um die ihr besser einen großen Bogen macht

In Medieval Dynasty schlüpft ihr in die Rolle eines jungen Mannes, der seine Eltern im Krieg verloren hat und nun vollkommen auf sich allein gestellt ist. Da es im europäischen Mittelalter recht gnadenlos zuging, kämpft ihr vor allem anfangs um eurer Überleben. Als Jäger und Bauer versucht ihr, genug Rohstoffe und Lebensmittel zu erwirtschaften und verkauft euren Überschuss an Händler.

Von den Erlösen könnt ihr euch dann neue Ressourcen kaufen, die ihr wiederum dazu nutzen könnt, ein Haus zu bauen und nach und nach ein kleines Dorf zu errichten. Zudem müsst ihr eure neue Heimat gegen anrückende Banditen verteidigen.

Mit der Zeit schaltet ihr neue Fähigkeiten frei, mit denen ihr euren Charakter weiterentwickeln könnt.

Im gamescom-Trailer gibt es erste Szenen aus Medieval Dynasty zu sehen:

Was fasziniert die Spieler am neuen Steam-Hit?

Mehr als 15.000 Spieler haben bereits eine Bewertung zu Medieval Dynasty auf Steam hinterlassen – 91 Prozent fallen positiv aus. In den Rezensionen werden vor allem der hohe Immersionsgrad und die Motivationsspirale gelobt. Irgendwo gibt es immer was zu tun, etwas Neues zu bauen oder ein Problem zu lösen.

Doch obwohl das Spiel inzwischen die Early-Access-Phase verlassen hat, wünschen sich viele Spieler noch zahlreiche neue Inhalte und Spielsysteme. Vor allem ein Multiplayer- oder Koop-Modus sind sehr gefragt. Aber auch zusätzliche Bauoptionen befinden sich auf den Wunschzetteln vieler Spieler ganz weit oben.

Medieval Dynasty ist seit dem 23. September 2021 auf dem PC erhältlich und wird im Moment auf Steam dank einer Rabattaktion für 23,99 Euro angeboten. Ab Oktober kostet das Mittelalter-RPG dann regulär 27,99 Euro.