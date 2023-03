Ein neues Strategie-Highlight erobert Steam mit sehr positiven Reviews. Besonders ist auch, dass hier das Aufbauprinzip komplett umgedreht wird.

Schön und entspannend: Terra Nil dreht das Aufbauprinzip um

Strategische Aufbauspiele sind fast immer ähnlich: In diesen Games baut ihr Dörfer, Städte oder sogar ganze Zivilisationen auf, steuert die Industrie, das Militär, die Wirtschaft und vielerlei andere Dinge, die dem Entwickler so einfallen.

Terra Nil ist anders – und zwar grundlegend. Das Ziel ist es hier gar nicht, eine Stadt aufzubauen, sondern einen kaputten Planeten wieder habitabel zu machen. Dafür baut ihr zwar gewisse Gebäude und Maschinen, verliert aber gleichzeitig Punkte, wenn ihr zu viele davon errichtet. Am Ende reißt ihr dann alles wieder ab. Denn ihr wollt diesen Planeten nicht besiedeln, im Gegenteil, ihr wollt den Schaden einer vergangenen Besiedelung wiedergutmachen.

Schaut in den Trailer von Terra Nil:

Terra Nil: Offizieller Trailer

Cleveres Puzzle-Prinzip und charmante Grafik

Das soeben erst erschienene Terra Nil klettert bereits die Steam-Charts empor (Quelle: Steam) und macht Aufbauspielen wie auch Puzzlespielen à la Dorfromantik Konkurrenz. Ums Überleben müsst ihr hier jedenfalls nicht kämpfen und Zeit lassen könnt ihr euch auch: Der Planet ist bereits tot und kaputt, als ihr dort landet und nach und nach euer Terraforming beginnt.

Ausgestattet mit Science-Fiction-Ökotechnologie sorgt ihr dafür, dass die Böden wieder fruchtbar werden, säubert Gewässer und lasst neue Wälder entstehen. Nach und nach erscheinen dann auch die ersten Lebensformen – Tiere, die vorher ausgestorben waren, erobern sich die Welt zurück. Das Prinzip von Terra Nil verbindet Punkte-Puzzler und Aufbaustrategie. Ihr baut entsprechende Ökogebäude oder -technologien, seid aber angehalten, so wenige wie möglich zu verwenden. Je mehr frisches Grün den Bildschirm überzieht, desto mehr Punkte erhaltet ihr. Den perfekten Abschluss schafft ihr schließlich nur dann, wenn ihr jedweden Krümel auf dem nun lebendigen Planeten abbaut (was knifflig werden kann) und wieder zurück in die Weiten des Weltraums verschwindet.

Terra Nil ist im Laufe des 28. März 2023 für den PC auf Steam, im Epic Store und auf GOG sowie auf Netflix erschienen. Mit einem Netflix-Account könnt ihr euch das Spiel kostenlos auf Mobilplattformen downloaden; auf Steam gibt es eine kostenlose Demo zum Ausprobieren.