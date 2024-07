Switch-Kracher: Nintendo haut Fantasy-Meisterwerk mit 60 Prozent Rabatt raus

Eines der besten Fantasy-Spiele der letzten Jahre ist momentan im Nintendo-eShop massiv reduziert. Wenn ihr das Roguelike Hades bislang noch nicht gespielt habt, bietet sich auf der Switch jetzt die perfekte Gelegenheit dafür.

Schon kurz nach seinem Early-Access-Release entwickelte sich Hades zu einem ganz besonderen Gaming-Highlight – selbst Spieler, die ansonsten nur selten in Kontakt mit Roguelikes kommen, zeigten sich begeistert. Falls ihr bisher gezögert habt, könnt ihr euch das mehrfach ausgezeichnete Abenteuer jetzt für nur 9,99 Euro auf der Nintendo Switch holen und somit 60 Prozent sparen.

Switch-Highlight Hades um 60 Prozent reduziert

In Hades müsst ihr alles daran setzen, um aus der griechischen Unterwelt zu entkommen und euch den Weg in den Olymp zu bahnen. Während ihr euch mit Gaben von Göttern wie Zeus oder Poseidon ausrüsten und starke Builds bauen könnt, setzt Hades alles daran, euch aufzuhalten. In dem Roguelike-Dungeon-Crawler schnetzelt ihr euch deswegen durch Horden feindseliger Kreaturen, sichert euch Belohnungen, scheitert, werdet zurückgeworfen, entwickelt euren Charakter weiter und versucht es erneut, bis ihr am Ziel seid.

Schaut euch hier den Trailer zu Hades an:

Hades 1.0: Launch-Trailer

Auf Metacritic hat die Switch-Version von Hades eine fantastische Wertung von 93 vorzuweisen – das Spiel hat sowohl Kritiker als auch Gamer vollends überzeugt. Bis zum 11. Juli 2024 könnt ihr euch den Fantasy-Hit jetzt noch für nur 9,99 Euro statt 24,99 Euro für die Nintendo Switch schnappen (im Nintendo-eShop ansehen).

Switch-Bestseller: Fantasy-Hit feiert Comeback

Der 60-Prozent-Rabatt bringt Hades wieder zurück in die Nintendo-Switch-Charts – aktuell reicht es allerdings noch nicht für die Top 10. Ganz vorne thront derweil die Neu-Erscheinung Luigi’s Mansion 2 HD, auch wenn der Preis des neu aufgelegten Abenteuers in unserem Test nicht überzeugen konnte. EA Sports FC 24 und Lego City Undercover schnappen sich dahinter die Plätze 2 und 3.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 16 Switch-Highlights, die nicht die Welt kosten:

