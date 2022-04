Der Erfolg des ersten E-Autos von Toyota überrascht wohl sogar den Autobauer selbst. Das Interesse nach dem bZ4X in Deutschland übersteigt die Planung der Japaner. Jetzt will Toyota noch mehr Fahrzeuge aus dem Ärmel schütteln, um die Nachfrage zu befriedigen.

E-Auto von Toyota: bZ4X überrascht mit hoher Nachfrage

Hatte Toyota am Ende den richtigen Riecher? Noch lässt sich das nicht sagen, aber zumindest scheint der späte Start mit einem reinen Elektroauto nicht geschadet zu haben. In Deutschland ist das E-SUV bZ4X offenbar vom Start weg ein Erfolg.

„Wir haben bereits 1.500 Online-Reservierungen“, erklärte Mario Köhler, Vertriebschef Toyota Deutschland, bei einer Presseveranstaltung (Quelle: Automobilwoche via Ecomento). Im Vergleich zu den Stückzahlen, die beim aktuell größten Autohersteller der Welt sonst anfallen, keine allzu große Sache. Aber die Online-Bestellung ist erst seit Februar möglich, die ersten Modelle sollen im Sommer ausgeliefert werden – und das Interesse scheint nicht abzureißen.

Für die zweite Jahreshälfte solle bisher ein Kontingent von 3.000 bZ4x vorgesehen sein. Nun würden Gespräche geführt, die Zahl für Deutschland aufzustocken, noch bevor die ersten E-Autos bei ihren neuen Besitzern sind. In Europa gelte Deutschland neben Norwegen und Holland als Priorität für Toyota, so Deutschland-Chef André Schmidt.

Als größter Autobauer der Welt hat Toyota einen guten Ruf, der trotz des späten Einstiegs in den E-Auto-Markt bei Kunden nachwirken dürfte. Auch das lange Garantieversprechen, das die Japaner auf ihre Akkus geben wollten, aber inzwischen etwas eingeschränkt haben, wird gut ankommen.

Hier könnt ihr euch einen Eindruck von Toyotas bZ4X machen:

Toyota zeigt das Concept Car bZ4X in einem Teaser

Profitiert Toyota von Lieferschwierigkeiten bei VW und Co?

Und ein dritter Grund dürfte Toyota in die Karten spielen, der eigentlich gar nichts mit dem eigenen E-Auto zu tun hat. Während manch deutscher Hersteller bei der Nachfrage kaum hinterher kommt und dazu unter Lieferproblemen von Fahrzeugkomponenten leidet, sind von Toyota derartige Probleme bisher nicht bekannt. Die Chancen stehen für die deutschen Kunden daher gut, dass der bZ4X schnell in Empfang genommen werden kann. Dann könnte sogar noch der Umweltbonus in voller Höhe winken.

Für die Zukunft hat Toyota bereits 30 neue Elektro-Modelle über seine Marken hinweg angekündigt. Obwohl der bZ4X für mindestens 47.490 Euro nicht gerade ein Schnäppchen ist, will man dabei vor allem auf Bezahlbarkeit Wert legen.