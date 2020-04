Valorant: Das sagen die Streamer vor dem Start der Closed Beta zum Spiel

Ob es sich bei Valorant nun, um den „Counter-Strike-Killer“ wird auch eine Beta nicht final klären können. Die ersten Meinungen bekommen wir von Streamern und FPS-Pros, die das Spiel bereits testen konnten.

Morgen am 7. April 2020 startet die Closed Beta von Riot Games Valorant und mehr Spieler können sich die potenzielle Konkurrenz für Counter-Strike mal genauer ansehen. Die Beta-Zugänge wurden via Twitch-Drops unter den Zuschauer der bereits Valorant spielenden Streamer verlost.

Falls ihr noch mal die Chance haben wollt einen Beta-Key zu bekommen, könnt ihr auch morgen (7. April) wieder diesen Streamern zuschauen:

Heute Abend ab 19 Uhr könnt ihr auf Twitch Betazugänge für #VALORANT ergattern. Viele Streamer werden euch ihre VODs live auf Twitch zeigen. Stellt sicher, dass ihr die richtigen Kanäle einschaltet! pic.twitter.com/GidjnuMyH0 — VALORANT (@valorantde) April 3, 2020

Was sagen die internationalen Streamer zu Valorant?

FPS-Legende und Mixer Streamer Shroud scheint sehr angetan von Valorant zu sein. In einem Stream verriet er schon nach der Teilnahme an den ersten Tests, dass es „eines der besten Spiele sei, das er seit langer Zeit gespielt hat“.

DrDisrespect ist jedoch nicht sehr beeindruckt vom Spiel. Als die Frage in seinem Chat aufkommt, „schläft“ der Doc einfach ein und im Vorfeld kommentierte er das erste Gameplay mit: „Ich bin nicht wütend über das, was ich sehe. Ich bin nur enttäuscht.“ Da „der Doc mag Valorant nicht“ aber auf seinem Kanal zu einem Meme geworden ist, könnte er es vielleicht auch nicht ganz so ernst meinen.

Ex-Counter-Strike-Profi HenryG konnte auch an den ersten Tests teilnehmen und beendet einen sehr detaillierten Twitter-Thread mit den Worten: „Valorant ist das beste Spiel, das ich seit CS:GO gespielt habe.“

Auch wenn diese Aussagen alle, so die Streamer, ohne Einflussnahme von Riot Games getätigt wurden, euer finales Urteil bildet ihr euch am besten selbst, indem ihr an der Beta teilnehmt, eurem Streamer des Vertrauens zuseht, oder aber ab Sommer 2020 selbst spielt. Valorant wird ein Free2Play-Titel, die Hürde mal reinzuschauen, ist also nicht so hoch.