Durch Umbauarbeiten und technische Probleme kommt es bei Vodafone auch heute zu Störungen. GIGA hält die Probleme im Blick und erklärt, warum ein aktuelles „Vodafone-Down“ euch betreffen kann und welche Dienste Störungen haben.

Vodafone bietet verschiedene Dienste an und ob es dort zu Störungen kommt, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Wartungsarbeiten oder Beschädigungen an Leitungen können dazu führen, dass es bei Vodafone im Mobilfunk, Festnetz oder beim TV-Empfang zu Störungen kommt. Was euch aktuell erwartet, erfahrt ihr hier.

Aktuelle Vodafone-Störungen und Ausfälle

Unabhängig von unerwarteten Problemen kommt es aufgrund von Wartungsarbeiten zu angekündigten Aussetzern. Hier sind aktuell und möglicherweise auch in den nächsten Tagen Probleme zu erwarten:

Datum Orte Dienste Grund / Status 18.2. Bereich Helmstedt und Umgebung Kabeldienste: Internet, TV, Telefon Störung / behoben 17.2. Bereiche Calau, Lübbenau / Spreewald, Märkische Heide OT Groß Leuthen, Vetschau, Altdöbern, Bathow Mobile Telefonie und Daten 2G / 4G Einschränkungen / behoben 16.2. Zittau und Umgebung Kabeldienste: Internet, TV, Telefon Störung / behoben 11.2. Teile von Hamburg und Umgebung Kabeldienste: Internet, TV, Telefon Störung / behoben 11.2. NRW & Hessen Probleme bei der Freischaltung von HD- und internationalen Sendern Störung / behoben