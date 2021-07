Mit Neuheiten zur Apple Watch hatten wir in den Sommermonaten eigentlich nicht mehr gerechnet, denn die Apple Watch 7 wird erst im Herbst erwartet. Dennoch überrascht Apple jetzt mit neuem Zubehör. Was gibt's also Neues für die Smartwatch?

Apple Watch Facts

Ab sofort gibt's bei Apple das „Sport Loop“ für die Apple Watch in einer neuen, limitierten Edition. Apple spricht von der „Internationalen Kollektion“ des Armbands für die Apple Watch aus gewebtem Nylon. Der Name ist dabei Programm.

Apple Watch erhält internationale Armband-Kollektion

Die verschiedenen Designs repräsentieren 22 verschiedene Länder dieser Welt, deren Flaggenfarben sich im Armband wiederfinden. Das Besondere: Zum Armband gibt's dann auch noch das passende Zifferblatt für die Apple Watch zum Download. Wir vermuten mal ganz keck eine Aktion im Hinblick auf die bevorstehen Olympischen Spiele in Japan. Schon in der Vergangenheit gab es derartige Editionen von Apple zu sportlichen Anlässen zu kaufen.

Erhältlich sind die Sport-Armbänder jeweils für das kleine (40 mm) und das große Modell (44 mm) der Apple Watch – Kostenpunkt 49 Euro. Geeignet nicht nur für die Modelle aufwärts der Apple Watch Series 4, auch die ältere Series 3 kann dies noch verwenden.

Selbstverständlich gibt's auch eine Version für Deutschland, ebenso für unsere „Zaungäste“ aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Österreicher und Schweizer gehen offiziell leer aus, allerdings können die alternativ die Version für Japan, Kanada oder auch Dänemark wählen. Alle drei Länder greifen bei den Flaggenfarben ja bekanntlich ebenso auf Rot und Weiß zurück.

Wie im Video zu sehen, Armbänder lassen sich bei der Apple Watch ganz einfach wechseln:

Neue Apple Watch 7 erst im September

Neue Hardware gibt's dann wohl wieder im September, wenn der iPhone-Hersteller uns die Apple Watch Series 7 präsentieren wird. Angeblich im neuen, flachkantigen Gehäuse und in neuen Farben. Unter anderem soll uns ein pastellfarbener Grünton erwarten.