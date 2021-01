WhatsApp ist in den letzten Tagen wegen der neuen Nutzungsbedingungen massiv in die Kritik geraten. Das hindert das Unternehmen aber nicht, neue Funktionen zu planen. Eine davon, die eigentlich noch geheim sein sollte, wurde jetzt enttarnt.

WhatsApp plant „Später lesen“-Funktion

Wer den WhatsApp-Messenger viel und gerne nutzt, ist nach einiger Zeit in vielen Chats und Gruppen, die man irgendwann einfach nicht mehr so intensiv verfolgen möchte. Für diesen Zweck hat WhatsApp die Archiv-Funktion integriert, die zukünftig aber in „Später lesen“ verändert wird. Im Endeffekt ändert WhatsApp damit dem Umgang mit Gruppen und Chats, die man nicht mehr aktiv nutzen möchte. Die Benachrichtigungen werden abgeschaltet und stören den Nutzer nicht mehr zwischendurch – so beschreibt es WABetaInfo in dem Leak.

Neue WhatsApp-Nachrichten aus Gruppen und Chats, die man nicht mehr aktiv verfolgt, werden aber nicht komplett abgeschaltet, sondern einfach nur in der Sektion „Später lesen“ gesammelt. Wenn man einfach nicht mehr regelmäßig informiert werden möchte aber trotzdem hin und wieder reinschauen will, um zu sehen, was dort passiert, kann man das zukünftig an diesem Ort machen. Im Endeffekt verändert WhatsApp die Archiv-Funktion damit deutlich und macht diese etwas aktiver. Da passt dann der alte Name nicht mehr und wird in „Später lesen“ verändert.

Neue WhatsApp-Funktion noch nicht verfügbar

Bisher ist die neue „Später lesen“-Funktion nicht in WhatsApp für alle Nutzer freigeschaltet. Sie wird aktuell noch intern getestet und wird zu einem späteren Zeitpunkt zunächst für Beta-Tester und dann für alle Nutzer veröffentlicht. Sobald das Feature in der Beta aktiv ist, werden wir sie ausprobieren können und euch weitere Details verraten. Bei WhatsApp weiß man aber nie wirklich, wann eine neue Funktion integriert wird. Es kann Tage, Wochen, Monate oder Jahre dauern. GIGA wird euch zeitnah informieren, wenn sich etwas tut.