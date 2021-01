WhatsApp verunsichert aktuell sehr viele Nutzer mit einer Meldung, der sie zustimmen müssen, sonst dürfen sie den Messenger nicht weiter benutzen. Jetzt hat sich eine Mitarbeiterin zu Wort gemeldet und versucht aufzuklären – zumindest für Europa.

WhatsApp teilt in Europa keine Daten mit Facebook

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass WhatsApp persönliche Daten mit Facebook teilt, um diese zu analysieren und auf Basis dessen Anzeigen zu schalten. Obwohl das in den neuen Datenschutzbestimmungen steht, denen ihr in WhatsApp bis zum 8. Februar zustimmen müsst, wird Facebook in Europa, also auch in Deutschland, nicht an eure Daten kommen:

3/5 There are no changes to WhatsApp's data-sharing practices in the Europe arising from this update. It remains the case that WhatsApp does not share European Region WhatsApp user data with Facebook for the purpose of Facebook using this data to improve its products or ads. — Niamh Sweeney (@NiamhSweeneyNYC) January 7, 2021

Eine hochrangige WhatsApp-Mitarbeiterin hat sich auf Twitter zu dem Thema geäußert und klargestellt, dass das in Europa nicht passieren wird. Die Berichterstattung, dass WhatsApp jetzt all unsere Daten ab dem 8. Februar mit Facebook teilt, seien falsch. Tatsächlich soll sich gar nichts ändern. Vielmehr klärt WhatsApp damit auf, was wirklich mit den Daten der Nutzer gemacht wird – so die Erklärung. Ganz so selbstlos sind WhatsApp und Facebook in Europa aber nicht. Tatsächlich würde man nämlich Probleme mit der Europäischen Union bekommen, wenn Daten der europäischen Nutzer von WhatsApp mit Facebook geteilt würden. In anderen Ländern wie den USA werden die Daten nämlich abgegriffen. Dort könnte bald Werbung auf Basis der Inhalte auftauchen.

Die besten WhatsApp-Alternativen

WhatsApp ist zwar weiterhin der beliebteste Messenger der Welt, Alternativen wie Signal, Telegram oder Threema werden aber immer beliebter. Während viele Nutzer die Einfachheit und hohe Verbreitung von WhatsApp genießen und sich nicht um Dinge wie Datenschutz kümmern, steigen mittlerweile sehr viele auch einfach um. Das Problem ist nur, dass man dann auch all seine Kontakte zum Umstieg bringen muss. GIGA hat euch die besten Alternativen zu WhatsApp zusammengestellt. Dort könnt ihr euch im Detail informieren.