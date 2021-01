Samsung hat kürzlich damit begonnen, das Android-11-Update für seine Top-Smartphones Galaxy S20 und Note 20 zu verteilen. Jetzt folgen weitere Handys, die schon länger auf dem Markt erhältlich sind. GIGA hat alle Details und erste Erfahrungen mit Android 11 auf einem Samsung-Handy für euch.

Samsung Galaxy S10 erhält Android 11

Besitzer eines der Galaxy-S10-Smartphones können sich freuen. Samsung hat damit begonnen, das Update auf Android 11 zu verteilen. Dieses ist direkt mit der neuen Oberfläche One UI 3.0 ausgestattet und bringt die mittlerweile fast zwei Jahre alten Handys auf den neuesten Stand. Mit Android 11 werden einige Änderungen von Google eingeführt. Samsung hat seine Oberfläche aber auch deutlich verfeinert und die Bedienung optimiert. Wie üblich kann es einige Zeit dauern, bis wirklich alle Besitzer des Galaxy S10 versorgt werden.

Wir haben das Android-11-Update mittlerweile seit einigen Tagen auf dem Samsung Galaxy Note 20 Ultra im Einsatz. Dabei sind uns einige positive, aber auch negative Eigenschaften aufgefallen. Die wichtigste positive Eigenschaft ist die Akkulaufzeit. Diese hat sich nach dem Update überraschend verbessert. So hält das Handy nun etwa 10 bis 20 Prozent länger durch. Das macht schon einen deutlichen Unterschied. Nicht so toll sind einige Software-Fehler im Always-On-Display. So werden dort viele Symbole von Benachrichtigungen doppelt angezeigt. Einmal, weil eine Nachricht in WhatsApp vorhanden ist und gleichzeitig noch ein zweites Symbol, weil irgendwie was abgerufen wird. Gleiches gilt für die Wetter-App. Zudem werden ab und zu Symbole einfach überlappt. Ich hatte eine WhatsApp-Nachricht offen und das Screenshot-Symbol wurde einfach darüber gelegt. Sind natürlich nur Kleinigkeiten, müssen aber definitiv mit einem zukünftigen Update behoben werden.

Was euch mit Android 11 erwartet:

Samsung Galaxy S21 steht vor der Tür

Während Samsung fleißig Android-Updates verteilt, wird die Vorstellung des Galaxy S21 am 14. Januar vorbereitet. Die neuen Modelle werden zeigen, in welche Richtung sich Samsung entwickelt. Diese Modelle sollen direkt mit Android 11 ausgestattet sein. GIGA wird euch mit allen Informationen versorgen.