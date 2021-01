Xiaomi hat es wieder geschafft. Das chinesische Unternehmen hat einen Preis-Leistungs-Kracher vorgestellt, der neue Maßstäbe setzt und die Konkurrenz ins Schwitzen bringt. Besonders ein Merkmal gab es in der Preisklasse noch nie. Xiaomi wird damit den ganzen Markt verändern.

Xiaomi Mi 10i: 235-Euro-Handy mit 108-MP-Kamera

Xiaomi erobert weiter den Smartphone-Markt auf der Welt und hat jetzt speziell für Indien das Xiaomi Mi 10i für umgerechnet nur 235 Euro vorgestellt. Dieses Handy bietet High-End-Features, die es in der Preisklasse sonst nicht gibt. Damit stellt Xiaomi die Konkurrenz wieder vor eine schwere Aufgabe darauf zu reagieren. Das Highlight des Xiaomi Mi 10i ist ohne Zweifel die 108-MP-Kamera. So einen Sensor gibt es bisher nur in High-End-Smartphones wie dem Mi 11 oder einem Samsung Galaxy Note 20 Ultra, die erheblich mehr kosten. Xiaomi will damit aufräumen, dass günstige Handys keine guten Kameras besitzen können. Speziell dafür wurde auch die Software angepasst.

Doch nicht nur die 108-MP-Kamera des Xiaomi Mi 10i zeichnet dieses Handy aus. Auch die weiteren Eigenschaften wie das 120-Hertz-Display oder der große 4.820-mAh-Akku mit Schnellladefunktion klingen vielversprechend. 5G ist genauso Standard wie der Snapdragon 750G, 8 GB RAM und wahlweise 64 oder 128 GB interner Speicher. Optisch erinnert das Mi 10i an das Poco X3 oder Mi 10T Lite, die auch in Deutschland günstig verkauft werden. Das Mi 10i ist aber noch einmal besser ausgestattet.

Xiaomi Mi 10i mit 5G im Detail:

Kommt das Xiaomi Mi 10i nach Deutschland?

Das ist aktuell nicht ganz klar. Xiaomi baut das Mi 10i in Indien für den indischen Markt. Es wurde auch nur dort angekündigt. Man kann aber davon ausgehen, dass eine ähnliche Konfiguration in absehbarer Zeit auch nach Europa kommt. Die Integration der 108-MP-Kamera wird auch bei uns irgendwann in der Mittelklasse zum Einsatz kommen. Gut möglich, dass es beim Mi 11 Lite der Fall sein wird. Xiaomi rüttelt den Markt in jedem Fall ordentlich auf.