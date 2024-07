WhatsApp stellt neue Funktion vor – aber nicht für alle

WhatsApp arbeitet an der Zukunft: Eine neue Funktion ermöglicht es, mit der Meta-KI eigene Bilder zu erstellen. So können zum Beispiel Selfies aufgepeppt werden. Für Nutzer in der EU hat das Ganze allerdings einen großen Haken.

WhatsApp: Eigene Bilder per KI erstellen

Die neueste Beta-Version von WhatsApp für Android enthält erste Hinweise auf eine interessante Neuerung: Nutzer können bald KI-generierte Bilder von sich selbst erstellen. Diese Funktion basiert auf der Technologie von Meta, der Muttergesellschaft von WhatsApp.

Mit der kommenden Funktion können Nutzer Fotos auswählen oder erstellen, die dann von einer KI bearbeitet werden. Laut WhatsApp behalten sie dabei die volle Kontrolle über den Prozess. Nutzer können die bereitgestellten Bilder jederzeit wieder entfernen. Obwohl die Fotos zur Bearbeitung an Meta gesendet werden, würde Meta die Privatsphäre der Nutzer jederzeit wahren. Andere Nachrichten im Chat seien nicht einsehbar, heißt es.

Um ein KI-Bild zu erstellen, geben Nutzer einfach „Imagine me“ in die Meta-AI-Konversation ein oder verwenden in anderen Chats den Befehl „@Meta AI imagine me“. Die KI erstellt daraufhin mehrere Bilder. Obwohl die Funktion für Selfies gedacht ist, können die Nutzer prinzipiell jedes Foto verwenden. Ob es darüber hinaus Einschränkungen geben wird, steht noch nicht fest (Quelle: WABetaInfo).

Die Meta AI bei WhatsApp. (Bildquelle: WABetaInfo)

Für Nutzer in Deutschland und anderen EU-Ländern stellt sich diese Frage allerdings nicht. Meta hat angekündigt, die eigenen KI-Funktionen auf absehbare Zeit nicht in der EU anzubieten. Das wird auch für die KI-Bilder von WhatsApp gelten.

WhatsApp: KI-Bilder nur in Beta-Version

Derzeit ist die neue KI-Funktion nur in der aktuellen Beta-Version des Messengers für Android zu finden. Wann sie in der finalen Version verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Es dürfte aber nicht mehr lange dauern.