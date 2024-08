WWE Bash in Berlin 2024: Match-Card, Uhrzeit, Tickets – wer ist dabei?

Das ist der Hammer schlechthin für Wrestling-Fans in Deutschland: Die WWE veranstaltet im Jahr 2024 hierzulande erstmals ein „Premium Live Event“. Die Veranstaltung trägt den Namen „Bash In Berlin“. Wann findet das Event statt? Seit Ende des letzten Jahres konnte man Kombi-Tickets für Bash in Berlin und Smackdown am Vorabend kaufen, inzwischen gibt es auch Tages-Tickets. Inzwischen gibt es auch die ersten Einträge auf der Match-Card.

Der Termin für den „Bash in Berlin“ ist Samstag, der 31. August 2024. Bereits einen Tag vorher findet am Freitagabend die Weekly-Show Smackdown in Berlin statt. Ausgetragen wird die Veranstaltung ab 19:00 Uhr in der „Uber“-Arena, die bis vor kurzem noch „Mercedes Benz Arena“ hieß. Nicht irritieren lassen: Die Veranstaltung wurde nicht verlegt, nur der Name der Halle ändert sich.

Anzeige

Anzeige

Bash in Berlin: Match-Card und Übertragung

In der RAW-Ausgabe vom 5. August 2024 wurde das erste Match für den Abend verkündet. Dabei wird der frisch gekürte WWE-Weltmeister aus Österreich, GUNTHER in den Ring steigen. Sein Gegner wird der „Legend Killer“ Randy Orton sein. Orton war der Ansicht, dass ihm ein Titel-Match zusteht, nachdem er beim „King of the Ring“-Finale nicht richtig gepinnt wurde und sich Gunther trotzdem geschlagen geben musste. Mittlerweile gibt es 3 bestätigte Auseinandersetzungen. Die Matchcard beim „Bash in Berlin“:

WWE World Heavyweight Championship: Gunther vs. Randy Orton

Undisputed WWE Championship: Cody Rhodes vs. Kevin Owens

Mixed-Tag-Team-Match: Damian Priest & Rhea Ripley vs. Dominik Mysterio & Liv Morgan

Anzeige

Es werden noch einige Matches dazukommen. Gerüchten zufolge könnte auch CM Punk in Berlin auftreten. So wird mit einer Fortsetzung der Fehde gegen Drew McIntyre gerechnet. Auch Ludwig Kaiser und Ilja Dragunov könnten in ihrer deutschen Heimat vor großem Publikum in den Ring steigen.

Die Übertragung gibt es wie gewohnt im Live-Stream über das „WWE Network“ (Kosten und weitere Infos). Zudem können BILD-Plus-Abonnenten mit einem kostenpflichtigen Abonnement beim „PLE“ einschalten. Ob es wie schon bei „Money In The Bank“ und „Summerslam“ eine Free-TV-Übertragung bei ProSieben Maxx geben wird, steht noch nicht fest.

WWE Bash in Berlin: Tickets für die Großveranstaltung in Deutschland

Die Wrestling-Fans scheinen heiß auf das Event in Deutschland, schließlich waren zahlreiche Ränge bereits nach einigen Stunden mehr oder weniger leergeräumt. Kurzentschlossene haben aber immer noch die Chance auf Tickets für die Einzelveranstaltungen haben. Die Arena bietet Platz für bis zu 17.000 Wrestling-Fans.

Anzeige

Bildquelle: WWE

In den letzten Monaten hat die WWE vermehrt Großveranstaltungen außerhalb der USA ausgetragen. So gab es mehrere Events in Saudi-Arabien, „Backlash“ fand Anfang 2023 in Puerto Rico statt und mit „Money In The Bank“ gab es auch ein PLE in London. In Deutschland war die WWE zwar immer wieder für einzelne Tour-Termine zu Gast, eine Großveranstaltung mit einer Live-TV-Übertragung gab es jedoch nicht. Das ändert sich aber 2024, wenn Ende August der „Bash in Berlin“ auf dem PPV-Kalender steht. Am 30. August gibt es mit Smackdown zudem die wöchentliche TV-Sendung in Berlin. Nach RAW vom 26. Februar 1997 (ausgestrahlt am 3. März 1997) ist es erst die zweite Aufnahme einer WWE-Weekly-Sendung in Deutschland. 1992 wurde zudem das „European Rampage“-Event aus München im TV übertragen. 2024 findet zudem Backlash in Frankreich statt.

Anzeige

WWE Bash in Berlin: Wrestling in Deutschland 2024

Der Ticket-Vorverkauf für die Kombination mit „Bash in Berlin“ und „Smackdown“ am Abend davor startete am Dienstag, den 28. November. Tickets gibt es ausschließlich über Ticketmaster. Es wird nur mobile Eintrittskarten für die Ticketmaster-App geben, man kann aber ein Souvenir-Ticket zu seiner Bestellung hinzufügen. Einige Wochen vor dem Event ist „Bash In Berlin“ noch nicht ausverkauft.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.