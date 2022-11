Für Gamer mit einer Xbox Series X|S oder einem PC bietet Microsoft den Game Pass an. Zwei Spiele verschwinden allerdings schon bald aus dem Abo-Service. Glücklicherweise werden sie prompt ersetzt.

Xbox Series X Facts

Zwei Spiele im Xbox Game Pass werden ausgetauscht

Der Game Pass ermöglicht euch den Zugriff auf Hunderte Spiele. Allerdings ist das Angebot für Xbox Series X|S und PC nicht immer gleich. Mitte und Ende jeden Monats nehmen einige Spiele ihren Abschied. Dafür bekommt ihr aber auch regelmäßig Nachschub.

Der Football Manager 2022 für PC und der Football Manager 2022 Xbox Edition verschwinden jetzt allerdings schon am 8. November aus dem Abo-Service. Allzu hart dürfte Fußball-Fans dieser Verlust aber wohl nicht treffen. Immerhin werden die Spiele am selben Tag durch den Football Manager 2023 für PC und Konsole ersetzt. Gleichzeitig wird der Manager auch aus dem Microsoft Store entfernt. Wenn ihr bisher also mit dem Game Pass gespielt habt, müsst ihr das Spiel vorher noch schnell kaufen, wenn ihr weiterzocken wollt (Quelle: Football Manager).

Diese Spiele dürft ihr im November nicht verpassen:

9 Must Plays im November 2022 – Das Spielejahr kommt richtig in Fahrt

auf YouTube

Alle neuen Game Pass Spiele im November

Im November werden noch einige weitere Spiele zum Game Pass hinzugefügt, auf die sich Abonnenten freuen können:

The Legend of Tianding (jetzt verfügbar)

The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (jetzt verfügbar)

The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (jetzt verfügbar)

Ghost Song (jetzt verfügbar)

Football Manager 2023 (ab 8. November verfügbar)

Football Manager 2023 Konsole (ab 8. November verfügbar)

Return to Monkey Island (ab 8. November verfügbar)

Vampire Survivor (ab 10. November verfügbar)

Pentiment (ab 15. November verfügbar)

Somerville (ab 15. November verfügbar)

Zusätzlich zum Football Manager 2022 verschwinden allerdings auch einige Spiele aus dem Game Pass:

Arts of Rally (15. November)

Fae Tactics (15. November)

Next Space Rebels (15. November)

Supraland (15. November)

Für Xbox-Konsolen und PC kostet der Game Pass 9,99 Euro im Monat. Der Game Pass Ultimate ist mit 12,99 Euro im Monat noch etwas teurer (im Microsoft Store ansehen).