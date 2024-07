Xbox teilt gegen PS5 aus: Fast kostenlose Spiele begeistern Fans

Sony knausert und Xbox beschenkt, was schon eine ganze Weile so und nicht anders vonstattengeht. Während die einen Fans jubeln, muffeln die anderen herum – aus gutem Grund.

Xbox Game Pass: Im Juli wieder breite Auswahl an Spielen

Im Juli 2024 gibt es wieder (fast) kostenlose Spiele bei beiden Konsolen-Giganten – und zwar im PS Plus Abo (Essentials) sowie im Xbox Game Pass. Abonnenten bekommen diese Games also für einen kleinen Betrag im Monat ohne weitere Kosten zugeschoben. Und Game-Pass-Spieler haben da schon seit Langsam die Nase vorn – einfach, weil die monatlich dargebotenen Spiele im Game Pass auf viel mehr Zustimmung stoßen als jene Spiele, die das PS Plus Abo verscherbelt.

Anzeige

Zum Vergleich hier einmal die neuen Games im Juli 2024 in beiden Abonnements:

Xbox Game Pass: Neue Spiele im Juli

Anzeige

Neon White (11. Juli)

Tchia (11. Juli)

Journey To The Savage Planet (3. Juli)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (3. Juli)

Cricket 24 (9. Juli)

The Case of the Golden Idol (9. Juli)

Magical Delicacy (16. Juli)

Flock (16. Juli)

PS Plus Essentials: Neue Spiele im Juli

Borderlands 3

NHL 24

Among Us

Anzeige

Die Fans hassen das Juli-Angebot von PS Plus:

Xbox Game Pass ist schon seit langer Zeit der klare Sieger

Auf Reddit lachen die PlayStation-Spieler über das PS-Plus-Angebot, was immerhin keine große Neuheit ist. Borderlands 3 wird zwar von vielen gemocht, doch NHL 24 hat schlechte Nutzerwertungen auf Metacritic und Among Us ist weder gut für die PS5 optimiert, noch teuer: Ihr bezahlt gerade einmal 3,99 Euro für das Spiel im PS-Store – es kostenlos im Abo spielen zu können, bringt also nur einen kleinen Kostenvorteil.

Dagegen scheint Xbox sich auch diesen Monat tatsächlich Gedanken zu machen, welche Games sie im Abonnement anbieten wollen. Das 2023 erschienene Cozy-Adventure Tchia hat fantastische Kritiken zum Release bekommen. Der Ego-Shooter Neon White kann auf Steam eine absolut traumhafte Wertung von 98 Prozent positiver Kritiken einheimsen.

Anzeige

Das Adventure Journey To The Savage Planet ist zwar kein Meisterwerk, kann aber über kurz oder lang überzeugen. Cricket 24 fällt hier auch unter den Tisch mit der recht mittelmäßigen Wertung von 57 Prozent bei Metacritic. Auf Steam schneidet es jedoch sehr viel besser ab.

Machen wir weiter: The Case of the Golden Idol ist ein nischiges Mystery-Hype-Spiel, das auf Steam 97 Prozent positive Wertungen absahnt und überall angepriesen wird. Magical Delicacy ist ein heimeliges Indie-Spiel, das zum Release direkt in den Game Pass wandert. Genauso wie die Koop-Sandbox Flock. Es handelt sich also um ganz neue Spiele.

Lesetipp Warum ich PS Plus kündige und mir den Xbox Game Pass hole

Fazit: Was fällt auf?

Der Juli 2024 ist kein besonderes Beispiel, denn Ähnliches konnte man bereits die vergangenen Monate und Jahre über beobachten: Während es im PS-Plus-Abo Billigware gibt, konzentriert sich der Game Pass auf neue Releases und Nischen-Spiele unterschiedlichster Genres, die oft sehr hohe Wertungen eingeheimst haben.

Der Xbox Game Pass wird mehr und mehr zum Abonnement für Geheimtipps, neue Spiele und All-Time-Favorites. Also eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Schön ist hier auch, dass tatsächlich alle möglichen Genres beachtet werden – als würde sich da jemand echt Gedanken machen!

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.