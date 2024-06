Neue Gratis-Games bei PS Plus: „Enttäuschung wäre eine Untertreibung“

Sony gibt die drei neuen Gratis-Games für PS Plus bekannt, die ihr euch ab dem 2. Juli sichern könnt. Fans sind von der Auswahl allerdings nicht gerade begeistert. Besonders ein Spiel sorgt für Unzufriedenheit.

Das sind die PS-Plus-Games im Juli 2024

Auch im Juli können sich PlayStation-Spieler wieder neue kostenlose Spiele sichern – solange ihr PlayStation Plus Essential oder eine der teureren Mitgliedschaften abonniert habt. Im PlayStation-Blog stellt Sony die Spiele schon jetzt vor. Es handelt sich um:

Ab dem 02. Juli könnt ihr die drei Spiele eurer Bibliothek hinzufügen. Solange ihr weiter für das PS-Plus-Abo zahlt, könnt ihr die Games zocken, wann immer ihr wollt.

Borderlands 3 ist zweifellos das Highlight der neuen Spieleauswahl. In dem bunten Looter-Shooter könnt ihr wieder jede Menge ballern, immer auf der Suche nach der einen etwas besseren Waffe. Im PlayStation-Store kostet die Standard-Edition auch knapp fünf Jahre nach Release noch 69,99 Euro. Bei Online-Händlern wie Amazon ist das Spiel allerdings auch wesentlich günstiger zu haben.

Was sagen die Spieler zu den PS-Plus-Games

Die PlayStation-Community ist mit den neuen Gratis-Games überhaupt nicht zufrieden. Besonders im Fall von Among Us wissen die Spieler nicht, ob sie lachen oder weinen sollen. Immerhin kostet der Indie-Hit im PlayStation-Store gerade einmal 4,99 Euro und ist auf Mobilgeräten sogar kostenlos. Die Stimmen im PlayStationPlus-Subreddit halten sich dementsprechend nicht mit Kritik an Sony zurück:

Es wird immer schlimmer. Ich glaube langsam, dass Sony will, dass ich mein PS-Plus-Abo kündige (Oldschool-fool auf Reddit)

Enttäuschung wäre eine Untertreibung (tako2otako auf Reddit)

Dass sie Among Us aufnehmen, ist ein Witz. Das Spiel ist sowieso schon fast kostenlos, so billig ist es (Immediate-Comment-64 auf Reddit)

WTF. Das ist einfach Mist, was rauchen die denn? Der Service war noch nie so schlecht wie nach der Preiserhöhung (Alternative-Fans4015)

Viele Spieler sind es inzwischen gewohnt, von Sony enttäuscht zu werden. Auch die Gratis-Spiele im Juni 2024 haben bereits für viel Unmut gesorgt. Vielleicht kann der PlayStation-Hersteller wenigstens im August wieder einen Knaller anbieten.