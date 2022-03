Xiaomi wird schon länger nachgesagt, dass der chinesische Smartphone-Hersteller eine spannende Kooperation plant. Der Partner hat schon Huawei ganz nach oben gebracht, wenn es um Kameras in Handys geht. Jetzt soll die Xiaomi-App selbst diese wichtige Partnerschaft bestätigen, die bisher noch nicht offiziell verkündet wurde.

Xiaomi-Smartphone mit Leica-Kamera erwartet

Huawei war vor einigen Jahren der erste chinesische Smartphone-Hersteller, der eine namhafte Partnerschaft mit einem echten Kameraunternehmen eingegangen ist, um die Kameras in Smartphones auf das nächste Level zu bringen. Das hat sehr gut geklappt. Doch durch den US-Bann scheint sich Leica neu umzuschauen und mit Xiaomi zu kooperieren. Das ist schon länger in der Gerüchteküche zu hören, wird jetzt aber über die Galerie-App von Xiaomi bestätigt, die auf den Smartphones vorinstalliert ist (Quelle: MIUIPolska).

Im Quellcode des Editors in der Galerie-App wurden nämlich bestimmte Filter entdeckt. Beispielsweise „leica natural“, leica vivid“ oder „leica monochrom“. Neben einer Leica-Kamera könnte ein mögliches Xiaomi 12 Ultra also auch spezielle Filter bekommen, mit denen man seinen Fotos einen besonderen Effekt verpassen kann. Gleichzeitig könnten von der Kooperation aber auch andere Smartphones von Xiaomi profitieren. Die könnten die Effekte nämlich auch bekommen. Denn die Galerie-App wurde ja nicht vom Xiaomi 12 Ultra extrahiert, da es das noch gar nicht gibt. Xiaomi bereitet sich in der App aber schon darauf vor.

Das aktuelle Top-Smartphone von Xiaomi:

Xiaomi braucht ein echtes Ultra-Smartphone

Für Xiaomi wäre ein 12 Ultra ein sehr wichtiges Smartphone, um mit Samsung und dem Galaxy S22 Ultra mithalten zu können. Das Xiaomi 12 und 12 Pro verkaufen sich nämlich nur zaghaft. Gleiches kann man auch bei Samsung und dem Galaxy S22 und S22 Plus erkennen. Dafür ist das Galaxy S22 Ultra ein echter Verkaufsschlager und reißt Samsung richtig raus. Deswegen wäre ein Xiaomi 12 Ultra mit Leica-Kamera ein Smartphone, das wir nicht nur gern sehen würden, sondern eins, das Xiaomi wirklich benötigt, um mithalten zu können.

