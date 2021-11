Xiaomi stellt in regelmäßigen Abständen Android-Smartphones vor, die echte Preis-Leistungs-Knaller sind. Das Redmi Note 11 Pro ist genau so ein Modell, das bisher nur in China enthüllt wurde. Laut neuesten Informationen müssen wir auf dieses und das Plus-Modell aber nicht mehr lange warten.

Xiaomi Facts

Xiaomi bringt neue Redmi-Note-11-Smartphones bald zu uns

Ende Oktober hat Xiaomi mit dem Redmi Note 11, Note 11 Pro und Note 11 Pro+ gleich drei neue Preis-Leistungs-Kracher in China enthüllt. Seitdem warten wir im Grunde auf die Präsentation für Europa und natürlich Deutschland. Poco hat schon vorgelegt und das Redmi Note 11 als Poco M4 Pro bei uns angekündigt. Die beiden Spitzenmodelle fehlen bisher noch, sollen aber bald folgenden (Quelle: 91mobiles).

Demnach sollen das Redmi Note 11 Pro und Note 11 Pro+ bereits in Europa im internen Test sein. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass Xiaomi die Vorstellung in absehbarer Zeit plant. Ein genaues Datum oder ein konkreterer Zeitpunkt wird aber nicht genannt. Ob es vor Weihnachten noch klappt, ist fraglich. Man geht vielmehr von Anfang 2022 aus. Xiaomi muss sowieso erstmal den großen Bedarf in China decken. Dort sind die Smartphones echte Verkaufsschlager.

Für Europa wird Xiaomi die Redmi-Note-11-Pro-Handys etwas umbauen. Statt Prozessoren von MediaTek sollen welche von Qualcomm zum Einsatz kommen. Zudem soll sich die Optik verändern. Entsprechend muss Xiaomi die Geräte vor dem Start genauer unter die Lupe nehmen.

Im Video seht ihr das Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ in einer Sonderedition:

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ YIBO DESIGN

Xiaomi Redmi Note 10 Pro ist ein Verkaufsschlager

Die Erwartungen an das Redmi Note 11 Pro und Pro+ sind groß, denn das Redmi Note 10 Pro von Xiaomi war und ist in Deutschland ein absoluter Verkaufsschlager. Man findet es regelmäßig unter den beliebtesten Smartphones auf Amazon. Das Redmi Note 11 Pro hat noch mehr zu bieten und dürfte entsprechend sogar noch stärker nachgefragt werden. Wir hoffen also auf eine baldige Vorstellung und Markteinführung.