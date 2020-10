Xiaomis Erfolgsgeschichte geht weiter: Dem Handy-Hersteller gelang jetzt eine Sensation, mit der nur wenige gerechnet haben. Opfer ist niemand geringeres als Apple. Der Gegenschlag des US-Konzerns zeichnet sich aber bereits ab.

Der Mobilfunkmarkt steht offenbar vor einer grundlegenden Neustrukturierung, wie Android Authority unter Berufung auf Zahlen der Marktforscher von IDC berichtet. Im dritten Quartal 2020 konnte sich Samsung wieder an die Spitze setzen mit einem Marktanteil von 21,8 Prozent. Zwischenzeitlich war Huawei die Nummer 1. Aufgrund der harten US-Sanktionen war es den Chinesen aber nicht möglich, die Goldmedaille zu verteidigen. Interessanter als der Kampf um die Spitze ist aber ein Blick auf Platz 3.

Xiaomi schlägt Apple und ist drittgrößter Handy-Hersteller

Dort ist jetzt Xiaomi zu finden. Im Vergleich zum Vorjahresquartal steigerte das Unternehmen seinen Marktanteil deutlich von 9,1 Prozent auf nun 13,1 Prozent. Damit setzte sich der Elektronikkonzern auch knapp gegen Apple durch, das jetzt auf Platz 4 gerutscht und somit nicht mehr auf dem Treppchen vertreten ist. Der iPhone-Hersteller muss sich mit einem leicht geschrumpften Marktanteil von 11,8 Prozent zufriedengeben.

Vor allem die starke Performance in Indien hat Xiaomi geholfen, Apple von Platz 3 zu verdrängen, heißt es. Aber auch Xiaomis Erfolg in Europa dürfte dazu beigetragen haben. Vor kurzem hat Xiaomi in Düsseldorf seinen ersten Store in Deutschland eröffnet und setzt mit Preis-Leistungs-Krachern wie dem Xiaomi Poco C3 die Konkurrenz unter Druck.

Xiaomi steht harter Kampf bevor

Ob Xiaomi die Bronzemedaille in den nächsten Monaten wird verteidigen können, muss sich aber erst noch zeigen. Traditionell kann Apple im vierten Jahresquartal mächtig zulegen, da iPhones ein gern gesehenes Weihnachtsgeschenk sind. Mit der iPhone-12-Generation hat man dieses Jahr außerdem gleich vier neue Modelle des Kult-Handys im Angebot, die unterschiedliche Preis- und Größenbereiche abdecken. Ein neues Design und interessante Features wie 5G und MagSafe sind außerdem dabei. Xiaomi steht also ein harter Kampf bevor.