Xiaomi hat mit dem Redmi Note 12 in einer Sonderedition vorgelegt und jetzt soll der chinesische Konkurrent Realme mit einem neuen Handy reagieren und Xiaomi sogar übertreffen. Es geht um eine unglaublich leistungsstarke Ladefunktion.

Realme GT Neo 5 lädt extrem schnell

Xiaomi hat mit dem Redmi Note 12 Discovery Edition ein Mittelklasse-Smartphone vorgestellt, das den 4.300-mAh-Akku mit der 210-Watt-Schnellladefunktion in wenigen Minuten komplett aufladen kann. Dieser Rekord soll aber nur von kurzer Dauer sein, denn Realme hat mit dem GT Neo 5 ein neues Smartphone in Vorbereitung, welches mit sagenhaften 240 Watt laden soll. Es ist noch nicht bekannt, wie groß der verbaute Akku ausfällt. Ist der Energiespeicher größer als bei Xiaomi, könnte die Laufzeit etwas höher ausfallen. Doch mit 240 Watt lädt sonst kein anderer Smartphone-Hersteller seine Geräte.

Nicht nur die Ladeleistung des Realme GT Neo 5 soll überzeugen, sondern auch die Bildqualität der Kameras. Es soll eine 50-MP-Hauptkamera mit Bildstabilisierung und ein 8-MP-Ultraweitwinkel zum Einsatz kommen. Maschinelles Lernen soll die Bilder optimieren. Als Prozessor soll beim Top-Modell mit 240-Watt-Schnellladefunktion der Snapdragon 8+ Gen 1 zum Einsatz kommen. Die Version mit 150-Watt-Schnellladefunktion soll den MediaTek Dimensity 8200 mitbringen. Relme will also auch eine etwas günstigere Ausführung anbieten.

Der Vorgänger hat noch maximal mit 150 Watt geladen:

Realme GT Neo 3 mit 150-Watt-Ladefunktion für die Mittelklasse

Wann erscheint das Realme GT Neo 5?

Die Chancen stehen gut, dass das Realme GT Neo 5 schon in Kürze vorgestellt wird. Das GT Neo 3 wurde von Realme Ende Februar 2022 enthüllt. Bleibt es bei dem jährlichen Rhythmus, dann dürften wir schon zu Beginn des nächsten Jahres zwei neue China-Handys erhalten. Die Realme-Handys werden auch in Europa verkauft, sodass auch ihr vielleicht die Möglichkeit bekommt, so ein Handy mit 240-Watt-Schnellladefunktion zu erhalten. Bei Xiaomi ist das eher unwahrscheinlich, denn die Discovery Edition soll nur in China erhältlich sein.

