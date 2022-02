Xiaomi ist bekannt dafür, neue Technologie für Smartphones zu entwickeln und diese dann auch wirklich in neuen Modellen einzusetzen. Besonders im Bereich der Ladetechnologie hat das chinesische Unternehmen früh vorgelegt und so gezeigt, wie schnell moderne Smartphones aufgeladen werden können. Jetzt will man die Technologie weiter verbessern.

Xiaomi Facts

Xiaomi will Smartphones mit 150 Watt laden

Schon vor einiger Zeit hat Xiaomi eine Schnellladetechnologie verbaut, die das Aufladen von Smartphones mit 120 Watt ermöglicht. Dann wurde es relativ ruhig um diese Technologie. Jetzt möchte man wohl zurückkommen und bereitet den nächsten Schritt vor. So soll schon bald die Massenproduktion von Smartphones mit 150-Watt-Ladetechnologie starten (Quelle: MyDrivers). Das wäre noch einmal ein großes Schritt in die richtige Richtung und würde die Ladezeit spürbar verkürzen.

Es wird erwartet, dass das Xiaomi Mix 5 das erste Smartphone des chinesischen Unternehmens sein wird, das mit dieser 150-Watt-Ladetechnologie ausgestattet ist. Natürlich nur per Kabel. Kabellos funktioniert es aktuell noch nicht so schnell. Die Mix-5-Serie ist dafür bekannt, gern auf experimentelle Technologien zuzugreifen. Dort werden auch Ausstattungsmerkmale wie die Unter-Display-Kamera getestet, bevor sie dann vielleicht in die Mainstream-Smartphones kommen.

Zum Vergleich: Samsung kann sein aktuelles Top-Smartphone Galaxy S22 Ultra maximal mit 45 Watt aufladen. Das Xiaomi-Smartphone wäre also erheblich schneller voll aufgeladen. Der große Vorteil bei Xiaomi-Handys ist zudem, dass die passenden Netzteile direkt beiliegen. Bei Samsung bekommt man im Grunde nichts mehr. Es gibt nur noch das Handy, Kabel und ein bisschen Papierkram.

Xiaomi hat auch schon eine 200-Watt-Technologie getestet:

Xiaomi lädt Smartphone mit 200 Watt auf

Xiaomi wird zur neuen Spitzenklasse

Viele chinesische Smartphone-Hersteller arbeiten an Schnellladetechnologien, doch meist kommen die nur im Labor zum Einsatz. OnePlus war früher auch stark mit dabei, hängt aber beim neuesten High-End-Smartphone mit 80 Watt per Kabel irgendwie fest. Es wird also spannend sein zu sehen, wann Xiaomi die neue Technologie in ein Smartphone bringt und wie viel Zeit wir dann wirklich sparen.