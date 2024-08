Abseits des iPhone 16: Im Herbst zeigt Apple das wahre Highlight

Mit dem iPhone 16 wird Apple im September wenig überraschen, denn die grundsätzliche Form ändert sich nicht. Hingegen später im Herbst kommt wohl noch das „echte“ Highlight: ein komplett neugestalteter Mac, mit dem so bisher niemand gerechnet hat.

Mac mini überrascht, nicht das iPhone 16: Apples kleinster Rechner aller Zeiten

Das iPhone 16 betritt bekannte Pfade, und das Design bietet im Grunde keinerlei Überraschungen. Evolution statt Revolution lautet Apples Devise. Doch der Hersteller kann auch anders und möchte dies noch im Herbst 2024 unter Beweis stellen.

Dem gut informierten Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman ist nämlich zu Ohren gekommen, dass der iPhone-Hersteller bald einen komplett neuen Mac mini vorstellen möchte. Die zu erwartende Integration des neuen M4-Chips ist dabei aber nicht die eigentliche Überraschung. Auf den ersten Blick fällt wohl eher das neue Design ins Auge, die größte Änderung seit dem Jahr 2010 (Quelle: Bloomberg).

Der Mac mini wird demnach nochmals ein ganzes Stück kleiner und soll sich am aktuellen Apple TV orientieren. Zum Vergleich: Der aktuelle Mac mini nimmt eine Fläche von 19,7 × 19,7 Zentimetern in Anspruch. Apples TV-Box hingegen begnügt sich mit 9,3 × 9,3 Zentimetern. Der neue Mac mini mit M4-Chip schrumpft also gut und gerne um 75 Prozent. Nur in der Höhe soll er Apple TV um 3,1 Zentimeter überragen.

Vielleicht wird ja dieses Konzept endlich wahr? Einen Blick ist es wert:

Gefertigt wird der neue Mac mini weiterhin aus Aluminium. Augenzeugenberichte umschreiben den Winzling als „iPad Pro in einem kleinen Gehäuse“. Trotz der geringen Abmessungen bleibt aber noch immer Platz für mindestens drei USB-C-Anschlüsse und einen HDMI-Port, nicht zu vergessen der Bereich fürs Stromkabel.

Kunden haben die Wahl

Laut Gurman sollen Kundinnen und Kunden weiterhin die Wahl zwischen zwei Modellen haben. Die Basisversion setzt auf einen regulären M4-Chip, vergleichbar zum iPad Pro. Eine teurere Variante soll indes mit einem M4 Pro ausgeliefert werden. Dieser Chip wurde von Apple noch nicht präsentiert und dürfte demnach im Herbst seinen ersten Auftritt haben.

Bereits noch in diesem Monat will Apple erste Stückzahlen vom Basismodell erhalten, die Pro-Variante folgt im Oktober. Wir vermuten, spätestens im Oktober oder November wird Apple den neuen Mac mini dann der Welt vorstellen und Bestellungen der Kundinnen und Kunden annehmen.

Im Laufe der nächsten 12 Monate folgen noch weitere Rechner mit dem M4-Chip. Auf dem Weg sind noch das MacBook Pro, der iMac, das MacBook Air, der Mac Studio und der Mac Pro. Die beiden erstgenannten Rechner sehen wir höchstwahrscheinlich noch in diesem Jahr.

Das Design des Mac mini hat sich seit 14 Jahren nicht geändert:

Mac mini mit Apple M1: Was steckt im kleinen Rechner?

