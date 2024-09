Bei Amazon könnt ihr momentan einen leistungsstarken USB-C-auf-Ethernet-Adapter zum Sparpreis kaufen. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Amazon verkauft leistungsstarken Ethernet-Adapter zum Sparpreis

Der Adapter vom Hersteller Sabrent lässt euch ein Ethernet-, also ein LAN-Kabel per USB-C mit eurem Rechner verbinden und so per Kabel auf das Internet zugreifen, ohne dass ein Ethernet-Anschluss an eurem Notebook oder PC vorhanden sein müsste. Besonders geeignet ist der Adapter für MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro 2018 und neuer, aber natürlich auch für alle anderen Rechner mit USB-C-Anschluss. Momentan ist der Adapter bei Amazon zum Preis von nur 19,99 Euro statt 28,99 Euro erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Anzeige

Sabrent USB-C-zu-Ethernet-Adapter Statt 28,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 15:54 Uhr

Technische Details des Ethernet-Adapters von Sabrent

Der Ethernet-Adapter untetützt Geschwindigkieten von bis zu 2,5 Gigabit pro Sekunde, wurde für den Standard USB 3.0 oder höher entwickelt und unterstützt unter anderem Wake-on-LAN. Die 2,5 Gbit/s Übertragungsrate werden mit einem Cat5E-Kabel oder besser und entsprechender Netzwerk-Hardware mit Kabellängen von bis zu 100 Meter erreicht. Der Adapter von Sabrent unterstützt die Standards IEEE 802.3bz und 2BASE-T / 2.5GBASE-T und ist abwärtskompatibel.

Anzeige

Als Material wurde für den Ethernet-Adapter Aluminium verwendet, was zu einer langen Haltbarkeit führt, außerdem ist eine gute Wärmeableitung bei längerem Betrieb gegeben. Eine externe Stromversorgung ist für den Betrieb des Geräts nicht notwendig, bezüglich der Betriebssysteme unterstützt der Adapter macOS, Windows und Linux.

Für wen eignet sich der Ethernet-Adapter von Sabrent?

Der Ethernet-Adapter von Sabrent ist für jeden geeignet, der sich per LAN-Kabel mit einem Netzwerk beziehungsweise dem Internet verbinden möchte, ohne dass ein Ethernet-Anschluss an seinem Rechner vorhanden wäre. Der Adapter zeichnet sich durch die Unterstützung moderner Standards wie unter anderem 2,5 Gbit/s Datenübertragungsrate aus und ist durch sein Aluminium-Design auch hochwertig verarbeitet. Zum momentan günstigen Preis kann man bei dem Adapter also eigentlich nichts falsch machen.

Anzeige

Sabrent USB-C-zu-Ethernet-Adapter jetzt ab 19,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 18:55 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.