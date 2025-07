Apple Watch Ultra 3 ab Herbst: Wann ihr mit dem Preissturz rechnen könnt

Neues Modell, bekannte Taktik – und ein klarer Fehler, den viele im Herbst wieder machen werden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Im September wird Apple wie gewohnt das nächste Watch-Update aus dem Hut zaubern – die Apple Watch Ultra 3 steht in den Startlöchern. Mit technischen Highlights wie Bluthochdruckerkennung, Satellitenkommunikation und erstmals 5G wird das neue Modell wohl vor allem Tech-Enthusiasten ansprechen. Der Preis? Offiziell noch nicht bekannt, aber es wäre eine Überraschung, wenn Apple sich nicht wieder an den 899 Euro der Ultra 2 orientiert. Doch wer clever ist, kauft nicht direkt zum Start – denn ein Blick auf die Preisentwicklung des Vorgängers zeigt: Geduld zahlt sich aus.

Anzeige

Apple Watch Ultra 3: Preisverfall mit Ansage

Schwarz war das neue Orange: Als Apple letztes Jahr eine dunkle Variante der Apple Watch Ultra 2 einführte, beobachteten wir den Preisverlauf auf Idealo.de ganz genau. Das Ergebnis: Bereits wenige Wochen nach Marktstart gab es kleinere Rabatte – aber richtig spannend wurde es erst später. Nach etwa vier bis fünf Monaten fiel der Bestpreis konstant unter 800 Euro.

Heißt im Klartext: Wer sich im Herbst direkt die neue Ultra 3 schnappt, zahlt fast sicher drauf. Wer aber bis Ende Januar oder Februar 2026 warten kann, darf sich mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen satten Preisnachlass freuen.

Anzeige

Warten oder jetzt zuschlagen?

Wer nicht auf das neueste Modell mit Blutdrucksensor und Co. scharf ist, findet in der aktuellen Apple Watch Ultra 2 bereits eine Top-Smartwatch mit hervorragender Ausstattung – und das zu mittlerweile deutlich besseren Konditionen. Im freien Handel wird sie regelmäßig unter 800 Euro angeboten, teils sogar ab und zu an der 750-Euro-Marke (bei Amazon ansehen).

Für die Kaufentscheidung gilt also wie so oft: Wer unbedingt die neueste Technik will, muss tief in die Tasche greifen – und früh kaufen. Wer hingegen etwas Geduld mitbringt oder mit der Ultra 2 glücklich wird, spart bares Geld. Der nächste Preissturz kommt bestimmt – nur eben noch nicht im September für die Apple Watch Ultra 3.