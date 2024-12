Black Friday 2024: Das sind die besten Angebote am 1.12.

Black Friday ist vorbei, aber der Schnäppchenmarathon geht weiter. Einiges ist ausverkauft, doch es gibt auch neue Deals – darunter MacBooks, OLED-Fernseher, Staubsauger oder Smartphones. Wir haben die besten Angebote am 1. Advent für euch rausgesucht.

Black-Friday-Wochenende 2024: Die 87 besten Deals am Sonntagabend

Am Black-Friday-Wochenende überschlagen sich die Online-Händler mit Rabatten und Tiefstpreisen. Egal ob Amazon, MediaMarkt, Lidl, Aldi, Teufel, Otto oder andere: Alle werben mit den besten Angeboten des Jahres.

Wir haben uns die Aktionen näher angesehen, Preise verglichen und präsentieren euch hier die Highlights. So bekommt ihr zum Beispiel das Nothing Phone 2a mit satten 12 GB RAM und 256 GB Speicher für nur 279 Euro oder das Samsung Galaxy Tab A9 Plus für nur 149 Euro. Apple-Fans kommen weiterhin auf ihre Kosten. Das iPad der 10. Generation ist wieder für nur 333 Euro erhältlich. Rekord-günstig ist außerdem der Ninja-Messerblock mit integriertem Schärfer sowie der LG OLED-TV C47LA.

Alle Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zudem gibt es bei Amazon täglich neue WOW-Angebote, die maximal 16 Stunden lang verfügbar sind.

Smartphones

Apple iPhone 16 – 128 GB Statt 949 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 14:19 Uhr

Samsung Galaxy S24 128 GB Statt 899 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:33 Uhr

Google Pixel 7 128 GB Statt 649 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:14 Uhr

Google Pixel 8a 128 GB Statt 549 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 13:32 Uhr

Xiaomi 14T 12 GB RAM + 256 GB Speicher Statt 649,90 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:24 Uhr

Nothing Phone (2a) Statt 379 Euro UVP: Android-Smartphone mit OLED-Display, 8-Kern-Chip, 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:23 Uhr

Apple

Apple iPhone 16 – 128 GB Statt 949 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 14:19 Uhr

Apple MacBook Air mit M2 Chip (16 GB RAM, 256 GB SSD) Statt 1.199 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:07 Uhr

Apple 15" MacBook Air mit M3 Chip (16 GB RAM, 256 GB SSD) Statt 1.279 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:05 Uhr

Apple iPad 10,9" (10. Generation, 64 GB) Statt 579 Euro UVP: Tablet mit Wi-Fi, 64 GB Speicher, 10,9-Zoll-Display und einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 13:20 Uhr

Apple Pencil (2. Generation) Statt 149 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 13:49 Uhr

Apple Watch SE (2. Generation) GPS 40 mm Statt 249 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 14:44 Uhr

Samsung

Samsung Galaxy Tab A9+ 64 GB Speicher, 11 Zoll Statt 249 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:54 Uhr

Samsung Galaxy S24 128 GB Statt 899 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:33 Uhr

Samsung Crystal UHD 4K DU7179 Fernseher (55 Zoll) Statt 515 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:36 Uhr

Samsung Odyssey G55C Curved Gaming-Monitor (27 Zoll) Statt 299 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 18:34 Uhr

Google

Google Pixel 7 128 GB Statt 649 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:14 Uhr

Google Pixel 8a 128 GB Statt 549 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 13:32 Uhr

Google Fitbit Versa 4 Statt 149 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 15:14 Uhr

Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker Statt 159,95 Euro UVP: Fitness-Tracker mit bis 7 Tagen Laufzeit, EKG-Aufzeichnung und über 40 Sportmodi. Für iPhones und Android-Smartphones. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:41 Uhr

Fernseher und Soundbars

Hisense 50E6NT 127cm (50 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV Statt 339 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:17 Uhr

Samsung Crystal UHD 4K DU7179 Fernseher (55 Zoll) Statt 515 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:36 Uhr

Philips 55OLED759/12 4K OLED Ambilight TV (Flat, 55 Zoll / 139 cm, 4K, SMART TV, Ambilight) Statt 1.799 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:30 Uhr

LG 55UR75006LK 139 cm (55 Zoll) UHD-Fernseher Statt 621,41 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 14:43 Uhr

Hisense 65E7NQ Pro 164 cm (65 Zoll) Statt 699 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:14 Uhr

LG OLED55C47LA TV (55 Zoll) OLED-TV Statt 2.399 Euro UVP: Fernseher mit α9 Gen7 4K AI-Prozessor, webOS 24, Dolby Vision, bis zu 120Hz [Modelljahr 2024]. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 14:05 Uhr

TCL 75QM8B Fernseher MiniLED (75 Zoll) QLED, 144Hz Statt 1.196,61 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 18:45 Uhr

Bose Solo Soundbar Series 2 TV Statt 169 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:08 Uhr

Denon DHT-S218 Statt 269 Euro UVP: 2.1 Soundbar mit Dolby Atmos, integrierten Subwoofer, Bluetooth Low Energy (LE) Audio, 4K UHD und HDMI ARC. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 13:00 Uhr

Amazon-Devices

Amazon Fire TV Stick HD Statt 44,99 Euro UVP: HD-Streaminggerät mit Alexa-Sprachfernbedienung & Smart-Home-Steuerung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:14 Uhr

Fire TV Cube Statt 159,99 Euro UVP: 4K-Streaming-Mediaplayer mit Alexa-Sprachsteuerung, Hexa-Core-Prozessor, Unterstützung für Dolby Vision, HDR, HDR10+ und immersives Dolby Atmos-Audio. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 15:12 Uhr

Blink Outdoor Statt 99,99 Euro UVP. Kabellose, witterungsbeständige HD-Sicherheitskamera mit bis zu zwei Jahren Batterielaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 15:57 Uhr

Amazon Echo Spot (2024) Statt 94,99 Euro UVP: Smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:51 Uhr

Echo Studio (Neueste Generation) Statt 239,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 14:56 Uhr

Haushalt und Körperpflege

Tefal Optigrill »GC7P08« Statt 279,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:12 Uhr

Hansgrohe Pulsify Select S: Wassersparender Duschkopf Statt 44,15 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:50 Uhr

Philips Multigroom Series 5000 All-in-One-Trimmer Statt 64,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 12:48 Uhr

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse, 9,5 Liter Statt 239,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 13:56 Uhr

Ninja Foodi Messerblock StaySharp mit integriertem Schärfer Statt 199,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:25 Uhr

Philips 3000er Airfryer XL - HD9270/90 Statt 139,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 05:08 Uhr

Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel 500 m² Statt 999 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 14:46 Uhr

Roborock Qrevo Pro Set Saugroboter mit Wischfunktion Statt 999 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 19:06 Uhr

dreame X40 Ultra Complete Statt 1.499 Euro UVP: Saugroboter mit Wischfunktion, 12.000Pa Saugkraft, 70℃ Wischmopp, automatischer Entleerung und anhebbaren Bürsten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 12:46 Uhr

De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse Statt 399 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 07:08 Uhr

Air up Flasche Gen2 Starter Set Original, inkl Pods in 5 Geschmacksrichtungen, 600 ml Statt 52,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 15:03 Uhr

Dyson V8 Total Clean Statt 449 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 18:33 Uhr

Dyson V11 Extra (2024) Statt 599 Euro UVP: Stielsauger mit Akkubetrieb und 545 Watt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 13:50 Uhr

Philips SpeedPro Statt 479,99 Euro UVP: Kabelloser Sauger. 2-in-1-Gerät, mit bis zu 65 Minuten Laufzeit und 360-Grad-Saugdüse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 15:17 Uhr

Braun Series 5 Elektrorasierer mit EasyClick Barttrimmer Aufsatz Statt 179,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 13:37 Uhr

Gillette Fusion 5 Rasierklingen, 18 Ersatzklingen für Nassrasierer Herren mit 5-fach Klinge Statt 55,49 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:10 Uhr

Philips Lumea IPL Haarentfernungsgerät 8000 Series Statt 579,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:39 Uhr

ghd gold - Professioneller Haarglätter zum Glätten, Locken und zum Erzeugen von Wellen Statt 229 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:31 Uhr

Philips Sonicare DiamondClean 9000 Doppelpack Statt 499,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:04 Uhr

Philips Sonicare Original W2 Optimal White Standard Schallzahnbürstenköpfe - 8er-Pack Statt 39,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:58 Uhr

Glow25 Collagen Pulver [450 g] - Das Original Statt 29,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 15:05 Uhr

Philips Avent Connected Babyphone mit HD-Kamera Statt 344,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:42 Uhr

Gaming und Audio

Sony PlayStation 5 Slim – Digital Edition – Fortnite Cobalt Star Bundle Statt 449,99 Euro UVP: Slim-Version der PS5 inkl. 8 kosmetische In-Game-Gegenstände (geschätzter Wert: 5.000 V-Bucks) sowie 1.000 V-Bucks zur Verwendung in Fortnite. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:33 Uhr

Sony PlayStation 5 Slim – Standard Edition – Fortnite Cobalt Star Bundle Statt 549,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 18:33 Uhr

Toniebox Starter-Set inkl. 1 Kreativ-Figur Statt 99,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:40 Uhr

Samsung Odyssey G55C Curved Gaming-Monitor (27 Zoll) Statt 299 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 18:34 Uhr

Dell S3422DWG (34 Zoll) Statt 489 Euro UVP: WQHD Monitor, 1800R Curved Gaming Monitor mit 144Hz, VA, 1ms MPRT, AMD FreeSync Premium Pro, HDR 400, DisplayPort, 2x HDMI und 5x USB. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:33 Uhr

WD_BLACK SN850P 4 TB NVMe SSD, offiziell Lizenziert für PS5 Konsolen Statt 399,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:36 Uhr

DJI Mini 4K Statt 299 Euro UVP: Drohne mit 4K-Kamera, 3-Achsen Gimbal Stabilisierung, 10 km Videoübertragung & Akku für 31 min Flugzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 14:14 Uhr

JBL Tune 760 NC Statt 62,68 Euro: Bluetooth Over-Ear Kopfhörer in Schwarz mit aktivem Noise-Cancelling. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 14:53 Uhr

Sony WH-1000XM4 Statt 379 Euro UVP: Kabellose Bluetooth-Noise-Cancelling-Kopfhörer mit Schnellladefunktion und einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 11:34 Uhr

Bose QuietComfort Ultra kabellose Noise-Cancelling-Earbuds Statt 229 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:33 Uhr

Soundcore Motion Boom Statt 89,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp Technologie, IPX7 Wasserschutz und bis zu 24 Stunden Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:30 Uhr

Alles fürs Büro

Anker USB C Ladegerät (Nano II 65 W) Statt 59,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:09 Uhr

SanDisk Extreme Portable SSD (2 TB) Statt 148,41 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 18:10 Uhr

Lenovo V15 (15,6 Zoll) Notebook mit HD-Display, Intel-N5100-Prozessor mit 4x 2.80 GHz, 16 GB DDR4, 1000 GB SSD, Intel UHD, HDMI, Webcam, Bluetooth, USB 3.0, WLAN und Windows 11 Professional. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 13:02 Uhr

MSI Modern 15 Lifestyle & Business Laptop (15,6 Zoll) Statt 479 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 18:10 Uhr

HP Smart Tank 5105 Statt 164 Euro UVP: 3-in-1 Multifunktionsdrucker (WLAN; Mobiles Drucken) – 3 Jahre Tinte inklusive, großer Tintentank. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 13:10 Uhr

AVM FRITZ!Box 7590 AX Exclusive Edition Statt 269 Euro UVP: Wi-Fi 6 DSL-Router 2.400 MBit/s (5GHz) & 1.200 MBit/s (2,4 GHz), inklusive SanDisk USB-Stick, WLAN Mesh & DECT-Basis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:53 Uhr

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Statt 95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 08:13 Uhr

SanDisk Ultra microSDXC Speicherkarte 128 GB + Adapter Statt 22,99 Euro UVP: UHS-I-Speicherkarte für Smartphones und Tablets, A1, Class 10, U1, Full HD-Videos, bis zu 140 MB/s Lesegeschwindigkeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:53 Uhr

WISO Steuer 2025 Statt 44,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:32 Uhr

Adobe Creative Cloud|Grafik Design|Gen KI||PC/Mac/Digital Download Statt 767,84 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:57 Uhr

Iniu Powerbank (20.000 mAh, 22,5 W) Statt 48,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:42 Uhr

Werkzeug und Autozubehör

Bosch Professional 12V System Akku Bohrschrauber GSR 12V-15 mit viel Zubehör Statt 136,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:59 Uhr

OOONO CO-Driver NO1 Blitzerwarner Statt 49,95 Euro UVP: Warnt vor Blitzern und Gefahren im Straßenverkehr in Echtzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:03 Uhr

OOONO P-DISC NO1 - Elektronische Parkscheibe mit Zulassung fürs Auto Statt 29,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:54 Uhr

Testsieger-Eiskratzer mit Handschuh “Eismonster” Statt 14,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:53 Uhr

Noco Boost Plus GB40 Statt 114,95 Euro UVP: 1000A 12V Starthilfe-Powerbank, Auto-Batterie-Booster, tragbares USB Ladegerät, mit Starthilfe- und Überbrückungskabel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:51 Uhr

Solakon 830-Watt-Balkonkraftwerk Statt 397 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:28 Uhr

Segway-Ninebot MAX G30D II, E Scooter mit Straßenzulassung, max. 20 km/h Statt 899 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:09 Uhr

Weihnachten

Testsieger-Weihnachtsbaum künstlich 180 cm Statt 249,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:13 Uhr

Govee RGBIC smarte LED-Stehlampe Statt 89,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 16:37 Uhr

Hauptstadtkoffer mittelgroßer Hartschalenkoffer, TSA, 4 Rollen Statt 179,95 Euro UVP: Check-In Gepäck mit 8 cm Volumenerweiterung, 68 cm, 88 L. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 18:24 Uhr

Lego Star Wars at-TE Walker Statt 139,99 Euro UVP: Set mit Minifiguren inkl. 3 Klonsoldaten, Kampfdroiden und Zwergspinnendroide. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 15:36 Uhr

Tik Tok Dubai Schokolade 180g Statt 17,90 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 13:40 Uhr

Atnke LED Beleuchtete Mütze Statt 13,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 15:31 Uhr

Strickmütze Carharrt mit Umschlag Statt 17,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.12.2024 17:57 Uhr

Black-Friday-Angebote: Die besten Aktionen im Überblick

Wann gibt es die besten Angebote?

Der Black Friday findet 2024 am 29. November statt. Doch das ist nicht das einzige Datum, das sich Schnäppchenjäger rot im Kalender markieren sollten, denn: Nach Black Friday ist vor Cyber Monday, der folglich auf Montag, den 2. Dezember, fällt. Händler wie Amazon, MediaMarkt, Otto und Co. fangen allerdings schon einige Zeit früher an, sodass sich der Singles Day am 11.11.2024 mittlerweile als Startschuss in die vorweihnachtliche Shopping-Saison etabliert hat. Bei Amazon sind am 21. November offiziell die Black-Friday-Angebote gestartet.

Hier nochmal alle wichtigen Termine für 2024 auf einen Blick:

11.11.2024: Singles Day

21.11.2024 : Start Black Friday Woche bei Amazon

29.11.2024: Black Friday

02.12.2024: Cyber Monday

Auch unter anderen Bezeichnungen wie Black Week, Cyberweek oder Black November versprechen Amazon, MediaMarkt, Apple und andere Händler/Hersteller um den Black Friday 2024 herum die besten Angebote des Jahres.

Tipp: Momentan könnt ihr euch die neue Amazon-Kreditkarte mit bis zu 25 Euro Startguthaben sichern. Damit bekommt ihr 1 Prozent des Bestellwerts von allen Amazon-Bestellungen zurück. Die Details dazu findet ihr hier:

Wer am Black Friday bei Amazon nach Lust und Laune shoppen möchte, sollte am besten Prime-Mitglied sein, denn dann habt ihr gleich mehrere Vorteile. Falls ihr den Service nur für die Cyberweek nutzen möchtet, solltet ihr im November Prime 30 Tage lang kostenlos testen und nach dem Event einfach wieder kündigen. Martin Bosse

Black Friday 2024 in Deutschland: Welche Angebote wird es geben?

Während es sich beim Prime Day um ein Amazon-exklusives Event handelt, mischen am Black Friday alle Händler mit. Dadurch ergibt sich nicht nur eine extrem hohe Angebotsdichte, sondern auch -vielfalt. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass bei unseren Lesern und Leserinnen vor allem diese Angebote beliebt sind – und sie werden bestimmt in ähnlicher Form auch am Black Friday und Cyber Monday 2024 in Deutschland wiederkehren:

Amazon-Devices und -Dienste , wie zum Beispiel Echo-Lautsprecher, Fire TV Sticks oder Audible

, wie zum Beispiel Echo-Lautsprecher, Fire TV Sticks oder Audible Apple -Angebote

-Angebote Samsung -Schnäppchen

-Schnäppchen Konsolen-Bundles: PS5, Nintendo Switch , Xbox und mehr

, Xbox und mehr Fernseher im Black-Friday-Angebot

im Black-Friday-Angebot Handytarife und günstige Bundle-Deals

Wie bereite ich mich auf den Black Friday bei Amazon vor?

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun: