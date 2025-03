Die große iPhone-Flut: Setzt Apple 2025 auf Quantität statt Qualität?

Dieses Jahr könnte Apple so viele iPhones wie nie zuvor auf den Markt bringen. Ganze sechs verschiedene Modelle stehen möglicherweise in den Startlöchern, was die Kaufentscheidung nicht gerade einfacher macht. Besonders das neue iPhone 17 Air könnte als schlankestes iPhone aller Zeiten für Aufsehen sorgen – doch braucht das überhaupt jemand?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das neue Budget-iPhone und die Hauptreihe im Überblick

Den Anfang hat 2025 bereits das iPhone 16e gemacht, das in die Fußstapfen der SE-Modelle tritt und als Apples neues „Budget-Phone“ positioniert wird. Bei einem Preis von 699 € ist der Begriff „Budget“ allerdings relativ zu betrachten. Das 16e ist im Wesentlichen ein iPhone 16, mit etwas abgespeckter Kamera und ohne MagSafe sowie Dynamic Island, bietet dafür aber eine bessere Akkulaufzeit. Hier müsst ihr abwägen, welche Funktionen euch wichtiger sind.

Anzeige

iPhone 16e - 128 GB, A18 Chip, 48 MP, lange Batterielaufzeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.03.2025 15:53 Uhr

Die Hauptreihe wird vermutlich aus dem Standard iPhone 17, dem iPhone 17 Pro und den größeren Versionen iPhone 17 Plus und iPhone 17 Pro Max bestehen. Während die letzten Jahre Neuerungen wie die Dynamic Island, USB-C, Pro-Res Log-Video, Apple Intelligence und spezielle Buttons brachten, scheint die große Innovation beim iPhone 17 bisher lediglich ein neues Kamera-Layout zu sein. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es überraschend wenige Leaks zu wirklich neuen Funktionen.

Anzeige

Das iPhone 17 Air als schlankestes Modell aller Zeiten

Das große Aushängeschild für Apple wird dieses Jahr voraussichtlich das iPhone 17 Air. Nach aktuellen Leaks soll es deutlich schlanker als alle anderen iPhones werden, muss dafür aber auch Kompromisse eingehen: Kein SIM-Kartenslot und Einschränkungen bei Akku und Kamera sind zu erwarten. Leistungstechnisch soll es mit dem Standard iPhone 17 mithalten können, aber etwas größer ausfallen. Es könnte damit sogar das iPhone 17 Plus ersetzen und sich preislich zwischen dem Standard- und Pro-Modell einordnen.

Die große Frage bleibt jedoch: Wer hat überhaupt nach einem dünneren iPhone gefragt? Ich persönlich habe noch nie gehört, dass sich jemand bei einem iPhone über die Dicke beschwert hat. Vielmehr scheint es, dass sich viele Nutzer die Rückkehr eines iPhone-Mini wünschen würden. Ob Apples Strategie, auf ein ultra-schlankes Modell zu setzen, tatsächlich den Kundenwünschen entspricht, wird sich erst noch zeigen müssen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut euch das Video oben an.