Fette Panne in Windows 10: Mit diesem Update sitzt ihr in der Falle

Ein aktuelles Windows-10-Update sorgt für massive Probleme. Das am 12. November veröffentlichte Update KB5048239 verfängt sich in einer frustrierenden Installationsschleife – selbst nach erfolgreicher Installation taucht es immer wieder in Windows Update auf. Etliche Nutzer haben das Problem bereits bei Microsoft gemeldet, eine offizielle Lösung lässt jedoch auf sich warten.

Update-Chaos trifft gleich zwei Windows-10-Versionen

Das problematische Update KB5048239, das Verbesserungen für die Windows-Wiederherstellungsumgebung (WinRE) bringen soll, betrifft sowohl Windows 10 Version 21H2 als auch 22H2. Besonders ärgerlich: Auch wenn die Update-Installation zunächst erfolgreich erscheint, taucht das Update kurze Zeit später erneut in der Update-Liste auf. Selbst eine Deinstallation mit anschließender Neuinstallation bringt keine Abhilfe. Das Update installiert sich immer wieder und wieder.

Zunächst vermuteten Nutzer einen Zusammenhang mit zu wenig Speicherplatz in der WinRE-Partition, die mindestens 250 MB freien Speicher benötigt (Quelle: Reddit). Doch diese Theorie erwies sich als falsch – viele betroffene Nutzer verfügen über ausreichend Speicherplatz. Die genaue Ursache des Problems bleibt damit vorerst im Dunkeln. Microsoft bietet bislang keine offizielle Lösung an.

So befreit ihr euch erstmal aus der Update-Falle

Eine Übergangslösung bietet das Microsoft-Tool „wushowhide.diagcab“, mit dem sich das Update ausblenden lässt. Damit verschwindet zwar das Problem nicht grundsätzlich, aber Nutzer können zumindest die nervige Update-Schleife durchbrechen (Quelle: Microsoft-Community-Forum).

Wann Microsoft das Problem mit einem offiziellen Update löst, ist derzeit nicht bekannt. Aktuell wird die Update-Schleife nicht einmal bei den „bekannten Problemen“ aufgelistet. Gut möglich also, dass Microsoft noch dabei ist, weitere Daten zu sammeln oder den Fehler schlichtweg als unkritisch eingestuft hat.

