Freunde werben bei Trade Republic – so funktioniert das Empfehlungsprogramm

Mit dem Refer-a-friend-Programm bei Trade Republic könnt ihr neue Nutzer einladen und Prämien erhalten. Hier erfahrt ihr, wie das Empfehlungsprogramm funktioniert und welche Bedingungen gelten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So funktioniert das Freunde-werben-Programm bei Trade Republic

Über Refer-a-Friend können einige Kunden von Trade Republic neue Nutzer anwerben und dafür eine Prämie erhalten. Ein Anspruch auf Teilnahme am Programm besteht jedoch nicht. Ob ihr mitmachen könnt, seht ihr direkt in der App, denn dort erscheint das entsprechende Banner, wenn ihr für das Programm freigeschaltet seid.

Anzeige

Den persönlichen Einladungslink müsst ihr selbst generieren. Ihr findet ihn in eurem Profil oder unterhalb des Portfolios als Banner.

Nach der Erstellung könnt ihr den Link an Freundinnen und Freunde weiterleiten, zum Beispiel per WhatsApp, SMS oder E-Mail. Eine öffentliche Verbreitung in Foren oder auf Social Media ist natürlich nicht erlaubt, beziehungsweise werden solche Links nicht berücksichtigt.

Welche Bedingungen gelten für die Prämie?

Damit ihr eine Prämie erhaltet, muss der neu geworbene Trade-Republic-Nutzer die Bonusbedingungen erfüllen. Das bedeutet in der Regel, dass der Neukunde seine Telefonnummer angeben, das Depot vollständig einrichten und die weiteren Vorgaben (wie Mindesteinzahlung oder bestimmte Orders) erfüllen muss.

Bitte beachtet, dass die Bonusbedingungen sich jederzeit ändern können. Die genauen Anforderungen und die Höhe der Prämie seht ihr immer aktuell in der App.

Die Auszahlung erhaltet ihr nach erfolgreicher Erfüllung der Bonusbedingungen direkt auf euer Depot-Verrechnungskonto.

Anzeige

Ihr wollt monatlich etwas Geld zur Seite legen? In unserem Video zeigen wir euch, wie ihr in wenigen Minuten einen Aktiensparplan einrichtet.

Was gibt es sonst noch zu beachten?

Ihr könnt maximal vierzig Personen werben oder bis zu zweitausend Euro an Prämien erhalten.

werben oder bis zu zweitausend Euro an Prämien erhalten. Das Programm ist ausschließlich für private Empfehlungen gedacht.

gedacht. Jede geworbene Person kann nur einen Einladungslink nutzen.

Werden die Bonusbedingungen nicht innerhalb eines Jahres erfüllt, verfällt der Anspruch auf die Prämie und der Link wird gelöscht.

erfüllt, verfällt der Anspruch auf die Prämie und der Link wird gelöscht. Trade Republic kann das Programm jederzeit ändern oder beenden und einzelne Personen ohne Angabe von Gründen ausschließen.

Anzeige

Das solltet ihr noch wissen

Bevor ihr am Freunde-werben-Programm teilnehmt, solltet ihr unbedingt die aktuellen Bedingungen in der App nachlesen. Ihr findet sie direkt unter eurem Chart oder in eurem Profil unter „Dokumente“. Aus Datenschutzgründen kann Trade Republic keine Auskünfte zum Stand einer Prämie geben, die über die Informationen in der App hinausgehen.