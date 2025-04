KI-Widerspruch bei eBay: Datennutzung jetzt verhindern

Auch bei eBay gibt es kein Vorbeikommen an KI-Unterstützung. Die Betreiber der Verkaufsplattform können bestimmte Nutzer für KI-Trainings verwenden. Falls ihr nicht wollt, dass eure Daten verwendet werden, müsst ihr der Verwendung widersprechen. Das geht im Kundenkonto.

eBay: Widerspruch für KI-Nutzung der eigenen Daten

Seit dem 21. April 2025 gibt es eine neue Datenschutzerklärung, nach der eBay personenbezogene Daten für KI-Zwecke verwenden kann. Das könnt ihr für eure Daten verhindern:

Folgt dazu diesem Link. Stellt sicher, dass ihr in eurem eBay-Account eingeloggt seid. Scrollt nach unten. Hier findet ihr die Option „Verwendung personenbezogener Daten für die Entwicklung und das Training von KI“. Stellt den Regler auf „Nein“.

Die Option findet man auch im „Mein eBay“-Bereich. Hier steuert man den Abschnitt „eBay-Konto“ an und wählt dort „Einstellungen für KI-Training“.

Die Information über die Änderung der Datenschutzerklärung wurde von eBay bereits am 20. März 2025 per E-Mail verschickt. Seit dem 21. April 2025 ist die neue Datenschutzoption aktiv. Wollt ihr also nicht, dass eure Daten für KI-Zwecke genutzt werden, solltet ihr die Einstellung oben spätestens jetzt durchführen. Der Widerspruch ist zwar nachträglich möglich, laut eBay aber nicht rückwirkend. Bereits gesammelte Daten können also nicht „zurückgeholt“ werden.

Die Verwendung personenbezogener Daten für die Entwicklung und das Training von KI erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses, die unter „Verwendung von KI“ in Abschnitt 12 unserer Datenschutzerklärung genannten Ziele zu erreichen. Datenschutzerklärung von eBay

Darum sollte man widersprechen

Welche Daten genau von eBay verwendet werden und für welche Zwecke, wurde in der Änderungserklärung nicht bekanntgegeben. Die Informationen findet man aber in der Datenschutzerklärung in Abschnitt 4 (bei eBay ansehen). So kann eBay unter anderem alle hinterlegten Kundeninformationen wie den Namen, Adresse, Telefonnummer, Nutzername und das Geburtsdatum, aber auch Details zu Käufen, Verkäufen und Zahlungen verwerten, wenn man nicht widerspricht.

Nutzt man für den eBay-Login ein Konto eines anderen Anbieters wie Facebook, kann eBay auch Informationen aus diesem Account heranziehen. Die Verbraucherzentrale nennt beispielhaft einen Grund, warum der Widerspruch empfohlen wird:

Wir stellen uns dazu beispielhaft einen konstruierten, aber durchaus realistischen Fall vor: Ihr Name wird im Zusammenhang mit einer Insolvenz irgendwo im Internet genannt. Ob es dabei wirklich um Sie oder eine andere Person mit dem gleichen Namen geht, ist zunächst nicht zu erkennen. Die Info verknüpft Ebay mit Ihrem Nutzerprofil.

Als Folge kann man zum Beispiel für den weiteren Handel bei eBay ausgeschlossen werden. Ähnliche Fälle sind in der Vergangenheit etwa bereits durch Verwechslungen bei der Schufa passiert. Auch bei anderen Plattformen muss man der Nutzung der eigenen Daten für KI-Tranings widersprechen. So geht es zum Beispiel bei Instagram und Facebook.