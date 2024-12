Kostenloses Girokonto: Jetzt mit 200 € Bonus & 3,5 % Tagesgeld-Zinsen

Benötigt ihr ein neues Girokonto? Dann könnte das Angebot der ING perfekt für euch sein. Hier erhaltet ihr ein modernes Girokonto mit zahlreichen nützlichen Funktionen sowie ein attraktives Startguthaben von 200 Euro. Wir haben die Konditionen geprüft und verraten, wer besonders von einem Wechsel profitieren kann.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

ING: Girokonto kurzzeitig mit 200 € Bonus & kostenloser VISA-Karte

Mit dem Girokonto bei der ING wird euch ein modernes Girokonto mit vielen Komfortfunktionen wie Apple Pay, Google Pay und App-Banking geboten (Angebot bei der ING ansehen). Die Kontoführung ist kostenfrei, wenn ihr jeden Monat Geldeingänge von mindestens 700 Euro habt. Seid ihr unter 28 Jahre alt, ist das Konto generell kostenlos. Zudem bekommt ihr aktuell einen Startbonus in Höhe von 200 Euro. Aber Achtung: Die Aktion läuft nur bis zum 15.12.2024.

Anzeige

Für jeden Monat, in dem ihr nicht den Mindestgeldeingang schafft, fallen 4,90 Euro Kontoführungsgebühren an. Ab Kontoeröffnung habt ihr 3 Monate Zeit, diese Geldeingänge zu erreichen. Kostenlos zum Girokonto dazu bekommt ihr eine Visa-Debitkarte für bargeldlose Zahlungen und Abhebungen an Geldautomaten mit Visa-Zeichen im Europäischen Wirtschaftsraum.

Anzeige

Zudem wird automatisch ein Tagesgeld-Konto mit dem Girokonto zusammen eröffnet, bei dem ihr für 4 Monate 3,5 Prozent Zinsen p. a. auf bis zu 250.000 Euro bekommt. Danach gilt der variable Zinssatz von derzeit 1,25 Prozent p. a.

Die Bedingungen für die 200 Euro Startguthaben sind besonders einfach zu erreichen. Den Bonus bekommt ihr, wenn ihr euer neues Girokonto eröffnet und anschließend mindestens 5 Mal innerhalb der ersten 4 Monate mit der Visa-Card im Handel, Internet oder mobil per Apple Pay oder Google Pay bezahlt. Die Prämie wird anschließend auf euer neues Girokonto überwiesen.

Für wen lohnt sich das Girokonto der ING?

Das Angebot der ING lohnt sich, wenn euch euer bisheriges Girokonto zu teuer oder zu unmodern ist. Gerade für junge Leute unter 28 Jahren und für alle, die ihr Gehaltskonto umziehen, handelt es sich um ein gutes Angebot. Die 200 Euro sind ein netter Bonus, zumal die Bedingungen hier besonders leicht zu erreichen sind.

Anzeige

Welche Banken sonst noch kostenlose Girokonten anbieten – mit und ohne Gehaltseingang – haben wir euch in dieser Übersicht zusammengefasst:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.