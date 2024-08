Nicht nur das iPhone 16: Apples großer Plan für den 9. September

In weniger als zwei Wochen präsentiert Apple das neue iPhone 16 – so viel ist sicher. Doch ist da noch mehr? Welche weiteren Produktankündigungen sind wahrscheinlich, welche eher weniger? Der aktuelle Stand der Gerüchte verschafft etwas Klarheit. Allein mit dem iPhone 16 wird sich Apple nämlich definitiv nicht begnügen.

Apple-Event: Damit ist abseits des iPhone 16 zu rechnen

Datum und Zeit sind bekannt. Apple lädt am 9. September zum Special-Event ein und jeder weiß, dass es neue iPhones zu sehen gibt. Doch ist das schon alles? Wahrscheinlich nicht. Folgend eine kurze Zusammenfassung über Produkte, die wir mit hoher Sicherheit präsentiert bekommen:



iPhone 16: Vier neue Modelle will Apple wieder vorstellen. Besonders ins Blickfeld dürften die beiden Pro-Varianten geraten. Deren Bildschirme und Gehäuse werden leicht größer. Aus 6,1 werden 6,3 Zoll und aus 6,7 werden 6,9 Zoll. In diesem Jahr werden alle Varianten gleichermaßen die Aktionstaste des iPhone 15 Pro (Max) erhalten, und es gesellt sich eine neue seitliche Aufnahmetaste hinzu. Die rückt das iPhone 16 ein weiteres Stück in Richtung „echte“ Foto- und Videokamera.



Apple Watch Series 10: Eventuell versteckt sich hinter der neuen Watch 10 gleich eine „Apple Watch X“, immerhin stellte Apple am 9. September 2014 auf den Tag genau die erste Apple Watch der Welt vor. Doch bis auf ein schmaleres Gehäuse sollte man lieber nicht zu viel vom möglichen Jubiläumsmodell erwarten.



Und so könnt ihr das Event am 9. September live sehen:

Apple Watch Ultra 3: Noch langweiliger dürfte die 3. Generation der Apple Watch Ultra werden. Zu der gibt es bisher kaum Berichte. Bis auf eine Aktualisierung unter der Haube dürfte es jedoch keine wirklich sichtbaren Neuerungen geben.



AirPods 4: Als ziemlich sicher gilt ferner die Vorstellung der vierten Generation der AirPods. Zwei Varianten soll es geben, sodass diese zugleich die älteren AirPods 2 als auch die aktuellen AirPods 3 ersetzen werden.

Diese Ankündigungen stehen auf der Kippe

Noch unsicher sind wir bei den nun folgenden Produktneuheiten:



Apple Watch SE: Eine neue Smartwatch für Einsteiger wäre turnusgemäß eigentlich dran, nur sicher ist die noch nicht. Zuletzt gab es Spekulationen hinsichtlich einer günstigen Variante aus Plastik, nur ob wir die schon zu sehen bekommen? Niemand weiß es im Moment.



iPad mini 7 und iPad 11: Erwartet werden auch neue Modelle der iPads, schließlich ist keines der aktuellen Modelle kompatibel zu „Apple Intelligence“. Doch es gibt keine Garantie, dass Apple die Nachfolger des kleinsten und des günstigsten iPads zeitgleich mit dem iPhone 16 zeigen wird. Denkbar ist eher ein weiteres Event oder eine stille Ankündigung im Laufe des Herbstes.

Keine Chance für den 9. September

Mit der Ankündigung weiterer Produkte sollte man am 9. September lieber nicht rechnen. Diese kommen entweder erst noch später im Jahr oder frühestens 2025:



M4-Macs: Neue Modelle des MacBook Pro, des Mac mini und des iMac mit dem neuen M4-Chip werden noch 2024 erwartet. Doch Apple wird diese separat vorstellen, entweder im Oktober oder erst im November.



AirPods Pro 3, neue HomePods: Abgesehen von den AirPods 4 wird Apple 2024 eher keine neuen Kopfhörer mehr vorstellen. Auch neue smarte Lautsprecher, eventuell mit einem Display, werden wir zumindest im September nicht zu sehen bekommen.



Günstigeres Apple-Vision-Headset: Ein Erfolg ist die Apple Vision Pro nicht gerade. Alle Hoffnungen ruhen bei Apple deshalb auf einer preisgünstigeren Version des „räumlichen Computers“. Doch die kommt frühestens Ende 2025, vielleicht aber auch erst im übernächsten Jahr. Weder ein Thema für die iPhone-Keynote, noch generell für dieses Jahr.



Im letzten Jahr zeigte Apple abseits des iPhone 15 auch diese zwei Modelle der Apple Watch:

